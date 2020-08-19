Токаев дал ряд поручений правительству

Президент Казахстана был проинформирован об исполнении его поручений по обеспечению занятости населения, поддержке субъектов предпринимательства, организации уборочной кампании, подготовке к новому учебному году, сообщила пресс-служба Акорды.
Особое внимание в ходе встречи было уделено стабилизации эпидемиологической ситуации и поэтапному смягчению карантинных требований.
По итогам встречи глава государства дал правительству ряд конкретных поручений.
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