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Токаев дал ряд поручений правительству

18.08.2020, 16:02 5752
Токаев дал ряд поручений правительству
Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина об актуальных вопросах социально-экономического развития страны, передает Kazakhstan Today.
 
Президент Казахстана был проинформирован об исполнении его поручений по обеспечению занятости населения, поддержке субъектов предпринимательства, организации уборочной кампании, подготовке к новому учебному году, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено стабилизации эпидемиологической ситуации и поэтапному смягчению карантинных требований.
 
По итогам встречи глава государства дал правительству ряд конкретных поручений.
 

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