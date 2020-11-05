Токаев принял председателя Верховного суда

Акорда

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верхнего суда Жакипа Асанова, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана был проинформирован о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции. Касым-Жомарту Токаеву также были представлены предложения, направленные на улучшение системы отбора новых судей, обеспечение единообразия судебной практики и в целом на повышение качества судопроизводства", - сообщает пресс-служба Акорды.

Асанов рассказал об итогах 15-го совещания председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшего 30 октября текущего года в онлайн-формате.

Глава государства акцентировал внимание на обеспечении реальной состязательности между стороной обвинения и защиты в уголовном процессе.

Токаев особо подчеркнул, что приоритетом системы правосудия должно стать повышение доверия людей, бизнеса и инвесторов к судам.

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