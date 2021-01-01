Назначен новый начальник департамента по ЧС города Алматы

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - 30 декабря 2020 года город Алматы с рабочим визитом посетил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мереке Пшембаев, он представил нового начальника департамента по ЧС акиму города Алматы Бакытжану Сагинтаеву, а также посредством видеоконференцсвязи представил его личному составу ДЧС, передает Kazakhstan Today.

Начальником департамента по ЧС города Алматы назначен Руслан Касыбаев. Ранее он занимал должность начальника ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Алматы. Карьеру в органах гражданской защиты начал с 2000 года, женат, воспитывает пятерых детей.

Вице-министр поставил перед начальником ДЧС конкретные задачи на ближайший период, в частности по профилактике и снижения количества различных ЧС природного и техногенного характера.

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