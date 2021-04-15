Шапкенов доложил Токаеву о работе по повышению доходов населения

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Глава государства заслушал доклад министра труда и социальной защиты населения о текущей ситуации и задачах в социально-трудовой сфере на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Серик Шапкенов отчитался о проводимой министерством работе, направленной на повышение доходов населения и оплаты труда, обеспечение занятости граждан, регулирование трудовых отношений, совершенствование пенсионного обеспечения.

Кроме того, министр представил президенту информацию о современных тенденциях на рынке труда и мерах по поддержке многодетных и малообеспеченных семей.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал профильному ведомству ряд конкретных поручений.

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