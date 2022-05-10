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Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

09.05.2022, 08:57 10541
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 9 Мая - особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев - победителей фашизма", - сказал президент.

 
Он отметил, что победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. Наш священный долг - всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать.
 

К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны! Государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество, уверен, окружит их вниманием и заботой. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба! С Днем Победы!" - сказал Токаев.


Как в Алматы отпразднуют День Победы.
 

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Токаев и Мирзиёев рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества

09.05.2022, 20:40 4961
Токаев и Мирзиёев рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенты обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелали братским народам процветания и благополучия, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
 
Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие многопланового партнерства.
 
Лидеры также рассмотрели актуальные вопросы регионального сотрудничества, в частности предстоящую этим летом консультативную встречу президентов государств Центральной Азии.
 

Токаев поздравил лидеров ряда стран с Днем Победы

09.05.2022, 15:12 7346
Токаев поздравил лидеров ряда стран с Днем Победы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев поздравил президентов и глав правительств ряда стран по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поздравительные телеграммы от главы Казахстана в честь Дня Победы были направлены президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает Акорда. 
 
В поздравительных посланиях президент Казахстана передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, пожелал им доброго здравия, долголетия и благополучия.
 

Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

09.05.2022, 12:24 8801
Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана", передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Глава государства почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, информирует Акорда.
 
Затем духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед верховным главнокомандующим Вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.
 
В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником Великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.
 
Также с праздником Великой Победы поздравил казахстанцев Нурсултан Назарбаев.
 

Этот день является ярким символом героизма народа, его единства и несокрушимости духа. Сегодня мы вспоминаем погибших на полях сражений и чествуем доживших до наших дней. Их ратный и трудовой подвиг стал примером доблести и мужества, верной любви к своему народу и своей стране. Победа в самой кровавой войне 20-го века досталась нам дорогой ценой, и наш общий долг - беречь священную память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Подвиги и свершения наших предков служат надежной опорой нам и в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру в то, что единство, патриотизм, величайшая стойкость и любовь к Отечеству дают силы преодолеть любые трудности, чтобы обрести счастливую и благополучную жизнь. В этот праздничный день примите мои пожелания крепкого здоровья, добра, мира и процветания", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Елбасы. 


Напомним, сегодня в Нур-Султане в честь Дня Победы запустят праздничный салют.
 

Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

07.05.2022, 09:35 29156
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - Пресс-служба Акорды опубликовала поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем защитника Отечества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений", - говорится в тексте поздравления.

 
Президент подчеркнул, что защита Отечества - священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.
 

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей независимости и государственности. Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка - одна из важнейших задач государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент выразил благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан.
 

Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа! Желаю всем гражданам благополучия и успехов!" - сказал глава государства. 


 
Напомним, 6 мая президент Казахстана принял участие в торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества.
 

Президент поздравил офицеров, солдат и ветеранов с Днем защитника Отечества

06.05.2022, 18:42 39996
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Казахстана принял участие в торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства в своем выступлении поздравил офицеров, солдат и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба Акорды.
 

30 лет назад указом Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева были созданы Вооруженные силы Казахстана, что стало важным шагом на пути укрепления нашей государственности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отметил, что с обретением суверенитета особое внимание уделялось формированию армии, обладающей сильным боевым потенциалом. Благодаря патриотично настроенным и профессиональным специалистам эта цель была успешно достигнута.
 

Актуальные вопросы в сфере обороны были своевременно решены. Неоценимый вклад в это дело внес первый министр обороны Казахстана, Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов. Его богатый опыт помог заложить фундамент наших Вооруженных сил. Сегодня военная школа "Жас Ұлан" и Военный институт сухопутных войск носят имя Сагадата Нурмагамбетова", - сказал президент.

 
Глава государства подчеркнул, что наша доблестная армия защищает нашу независимость и является надежным оплотом Нового Казахстана, а наши мужественные воины надежно стоят на страже безопасности страны.
 

Они с честью продолжают славный путь своих предков-батыров. Для казахов Родина и мужество - это равноценные понятия. Отвага у нас в крови. Как сказал Казыбек би, "чтобы враг не коснулся нашей земли, мы берем в руки копье". Воины Великой степи всегда умели защищать Родину своим острым копьем и сильной рукой. Они оставили своим потомкам необъятные земли от Алтая до Атырау. Мы сделаем все, чтобы оставаться верными заветам предков и сохранять целостность и спокойствие нашей страны. Это священный долг каждого гражданина Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент указал на то, что военная доктрина нашей страны исключительно оборонительная и в вопросах защиты национальных интересов мы полагаемся на дипломатию. Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша внешняя политика имеет конструктивный, сбалансированный характер. Она нацелена на защиту национальных интересов, мы выстраиваем дружественные отношения со всеми государствами.
 

Но в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности в мире повышение обороноспособности страны приобретает для нас особое значение. Важным приоритетом для Казахстана выступает также наращивание международного сотрудничества в военно-технической сфере. Благодаря своей миротворческой деятельности казахстанская армия заслужила признание на международном уровне. В 90-е годы прошлого века мы впервые отправили миротворцев в Таджикистан. Казахстанские военные успешно проходили службу в рамках миссий ООН и ОБСЕ. Сегодня наш миротворческий контингент присутствует в Ливане и Западной Сахаре", - подчеркнул глава государства.

 
Президент заявил, что все это укрепляет авторитет Казахстана как надежного международного партнера, способного внести значительный вклад в сохранение мира и стабильности. Наряду с этим большое значение Казахстан придает обеспечению Вооруженных сил высокотехнологичным вооружением и техникой. Мы закупаем и выпускаем на отечественных предприятиях образцы оружия, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях.
 

Сегодня наша армия оснащена в соответствии с мировыми стандартами. В то же время новые глобальные вызовы требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности наших Вооруженных сил. Поэтому по моему поручению были созданы подразделения для ведения специальных операций, способные вести высокомобильные и гибридные войны. Учитывая опыт последних событий в мире, мы постоянно совершенствуем стратегию и тактику боевых действий. Личный состав повышает боеготовность, проводит масштабные учения. Выстроена современная система подготовки будущих офицеров", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент остановился и на вопросах совершенствования военного образования. По его словам, наши юноши и девушки будут обучаться делу защиты страны в республиканских военных школах, а в стране созданы передовые военно-учебные заведения.
 

Ведущий Национальный университет обороны стал крупным научно-исследовательским центром в сфере безопасности. Государство уделяет особое внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих. Им предоставляются жилье, другие льготы и достойная заработная плата. Для молодых людей исполнение воинского долга и служба в Вооруженных силах на контрактной основе - это почетная обязанность. Действительно, армия - это не просто школа жизни. Наряду с этим она открывает дорогу в будущее целеустремленным и патриотичным молодым людям. Поэтому на руководящий состав возлагается большая ответственность. Ваша добросовестная служба Отечеству является примером для молодежи", - сказал президент.

 
По словам Касым-Жомарта Токаева, празднование Дня защитника Отечества в преддверии Дня Великой Победы имеет глубоко символическое значение. Он также напомнил, что Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории человечества. В годы войны наш народ продемонстрировал настоящую храбрость, мужество и решительность.
 

Большую роль в обеспечении армии оружием и в приближении Дня Победы сыграли построенные в годы войны в нашей стране заводы и передислоцированные предприятия. Более 500 призванных из Казахстана фронтовиков были удостоены звания Героя Советского Союза за проявленную отвагу в боях против фашистских оккупантов. Героически сражались на полях войны и наши девушки. Имена Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой навсегда останутся в памяти нашего народа. В этом году мы отмечаем 100 лет со дня рождения Хиуаз Доспановой. Она совершила более 300 боевых вылетов. После обретения Независимости ей было присвоено звание Халық Қаһарманы. Однако подвиги многих наших соотечественников не оценены и по сей день. В этой связи считаю нашим священным долгом восстановление исторической справедливости", - сказал президент.

 
Глава государства сообщил, что подписал указ о присвоении звания Халық Қаһарманы прославленным стрелкам Тулеугали Абдыбекову и Ибраиму Сулейменову, а также командиру стрелкового батальона Александру Несмиянову, чьи подвиги не получили должной оценки в свое время.
 

Присвоение заслуженного звания этим героям означает торжество исторической справедливости. Мы преклоняем перед ними головы. Наш священный долг - быть верными подвигам фронтовиков и тружеников тыла. Их жизненный путь - пример для подрастающего поколения", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 
В заключение президент поздравил всех собравшихся с Днем защитника Отечества и Днем Победы.
 
Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.
 
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий и классных чинов казахстанским военнослужащим.
 

В Алматы рынки и магазины проверят на предмет соблюдения допустимой надбавки на продукты

06.05.2022, 18:23 40786
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Продовольственные рынки и магазины "у дома" проверят на предмет соблюдения допустимой 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В состав выездной комиссии войдут представители районных акиматов, управления предпринимательства и инвестиций, департаментов торговли, государственных доходов, санитарно-эпидемиологического контроля, Агентства по защите и развитию конкуренции, ЧС по согласованию с прокуратурой Алматы. Рейдовыми мероприятиями охватят 26 универсальных рынков и 3600 магазинов "у дома" в Алматы. 
 
В ходе проверки предпринимателей уведомят об ответственности за превышение цен на СЗПТ более 15% от закупочной цены и превышение предельно допустимых розничных цен (по мере их установления). В случае выявления нарушений будут приниматься меры согласно статье 204-4 Кодекса об административных правонарушениях РК. Так, за превышение торговой надбавки в первый раз предпринимателю вынесут предупреждение, за повторное нарушение - штраф в размере от 10 до 300 МРП (от 30 630 до 918 900 тенге). За первичное превышение предельной установленной цены - штраф в размере 100 МРП (306 300 тенге), за повторное - штраф в размере 200 МРП (612 600 тенге).
 
В целях соблюдения действующего торгового законодательства предпринимателям будет предложен альтернативный вариант - прямые поставки бакалейной продукции по оптовым ценам, напрямую от крупных дистрибьюторов и производителей РК. Данная мера практикуется в Алматы с начала года: на сегодня поставками охвачено более 1 тысячи магазинов "у дома", отгружено около 1,5 тысячи тонн продукции по 8 наименованиям СЗПТ (яйца, сахар, рис, мука, подсолнечное масло, гречка, рожки, соль).
 
Рекомендованные цены в Алматы до 31 мая 2022 года:
 
  • Мука пшеничная первого сорта - 230 тенге
  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) - 100 тенге
  • Рожки (весовые) - 230 тенге
  • Крупа гречневая (ядрица, весовая) - 450 тенге
  • Рис шлифованный (круглозерный, весовой) - 280 тенге
  • Картофель - 200 тенге
  • Морковь столовая - 220 тенге
  • Лук репчатый -130 тенге
  • Капуста белокочанная - 250 тенге
  • Сахар белый (сахар-песок) - 460 тенге
  • Масло подсолнечное - 840 тенге
  • Говядина (лопаточно-грудная часть с костями) - 2350 тенге
  • Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) - 1150 тенге
  • Молоко (2,5% жирности в мягкой упаковке) - 330 тенге 
  • Кефир (2,5% жирности в мягкой упаковке) - 385 тенге 
  • Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров) - 3350 тенге 
  • Яйцо куриное (I категория) - 460 тенге
  • Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра") - 65 тенге
  • Творог (5-9% жирности) - 1950 тенге
 

В Казахстане пройдут внеплановые проверки ТЭЦ

06.05.2022, 17:27 42251
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 МАЯ - В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Петропавловскую ТЭЦ-2, на которой 20 марта произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы № 1, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Член совета директоров АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация" Сергей Кан и и.о. гендиректора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Андрей Калиничев проинформировали о текущем состоянии предприятия, планах проведения восстановительных работ. Глава правительства поручил провести тщательное техническое обследование всего оборудования и своевременно завершить ремонтные работы. При этом необходимо обеспечить жителей горячим водоснабжением в летний период и в установленные сроки начать новый отопительный сезон, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 

Важно в намеченные графиком сроки выполнить все работы качественно, без задержек. Руководству компании нужно изыскать все необходимые средства", - отметил Алихан Смаилов. 

 
Также Министерству энергетики поручено обеспечить проведение внеплановых проверок на теплоэлектроцентралях и гидроэлектростанциях республики на предмет их технического состояния и готовности к несению максимальных нагрузок в предстоящем отопительном сезоне. 
 
В ходе поездки Алихан Смаилов также посетил Петропавловский электротехнический завод, который занимается производством трансформаторов различной мощности и шкафных конструкций. 
 

Запуск электротехнического завода в области - это пример действенного механизма по созданию новых предприятий с эффективным вложением инвестиций в имеющуюся простаивающую инфраструктуру. Реализация проекта должна оказать положительное влияние на отрасль машиностроения региона, увеличить объем несырьевого экспорта, что в целом обеспечит рост обрабатывающей промышленности", - отметил Алихан Смаилов. 

 
Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством финансов выделить средства на увеличение уставного капитала СПК "Солтустік" для создания новых производственных площадок на базе простаивающих объектов (зданий и сооружений) в Петропавловске. 
 
Затем Алихан Смаилов посетил строительную площадку нового учебно-лабораторного корпуса СКУ имени М. Козыбаева, который планируется сдать в эксплуатацию в этом году.
 

Главой государства поручено открыть в Казахстане филиалы авторитетных зарубежных вузов. Открытие на базе СКУ имени М. Козыбаева филиала Университета Аризоны - один из первых таких проектов. Для подготовки специалистов международного уровня в сфере инженерных и агротехнических наук для нужд региона правительство выделило 1500 грантов", - сказал он. 

 
Алихан Смаилов поручил завершить строительство нового учебно-лабораторного корпуса и двух студенческих общежитий по 600 мест в установленные строки. 
 
Премьер-министр РК также ознакомился с ходом строительства семи новых многоквартирных домов по улице Ш. Уалиханова в Петропавловске. Общее количество квартир по проекту - 684. 
 

Ежегодно мы видим, что темпы строительства значительно увеличиваются. В рамках программы "Нурлы жер" правительством выделяются немалые бюджетные средства на новое жилье и инженерные сети. В этой связи необходимо следить за обеспечением высокого качества работ по всем проектам", - отметил Алихан Смаилов. 

 
Еще одним пунктом рабочей поездки стало посещение строящейся бумажной фабрики ТОО "РимКазАгро".
 
Проектная мощность предприятия - 5 тысяч тонн продукции в год, что должно обеспечить 16-процентное импортозамещение по республике. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. 
 
Премьер-министр отметил, что в рамках поставленных президентом РК задач по развитию "экономики простых вещей" необходимо создавать производства широкой номенклатуры товаров народного потребления. 
 

Уверен, что реализация проекта по выпуску бумажной продукции даст мультипликативный эффект в социально-экономическом развитии региона", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 

Президент вручил госнаграды военнослужащим

06.05.2022, 14:15 43741
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий и классных чинов казахстанским военнослужащим, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поздравив участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Касым-Жомарт Токаев особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности нашей страны, сообщает Акорда
 
Президент подчеркнул, что современная, хорошо оснащенная армия является надежным оплотом государственности.
 
Он также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, при этом подвиги многих наших фронтовиков не были оценены по разным причинам.
 
В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал присутствовавшим на мероприятии офицерам о подвигах трех казахстанских фронтовиков - Тулеугали Абдыбекова, Александра Несмиянова и Ибраима Сулейменова, - которые посмертно были удостоены высшей степени отличия - звания Халык Кахарманы.

Мы и впредь будем возвращать имена наших героев и славить их. Их подвиги никогда не будут забыты. Поколение фронтовиков навсегда будет образцом для их потомков", - подчеркнул глава государства.


 
С полным списком офицеров, которым глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины, можно ознакомиться здесь.
 

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