30.09.2025, 19:35 64131
Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии
Программа визита предусматривает проведение переговоров глав государств
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 1-3 октября Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок, сообщает пресс-служба Акорды.
Программа визита предусматривает проведение переговоров президентов, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии.
Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025.
30.09.2025, 13:09 90206
Казахстанцам будут доставлять готовые документы на дом
Фото: Depositphotos
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Госкорпорация "Правительство для граждан" внедрила новый сервис по доставке готовых документов на дом.
Сервис реализован в рамках пилотного проекта "Менеджер отдела обслуживания населения" и доступен во фронт-офисах госкорпорации. Теперь при подаче заявления на получение государственной услуги сотрудник ЦОНа предлагает заявителю оформить доставку готового документа по выбранному адресу. Для этого достаточно указать данные для доставки и оплатить услугу на месте через QR-код с помощью мобильного приложения банка второго уровня. Стоимость услуги составляет 1990 тенге в городах республиканского значения - Астане, Алматы и Шымкенте и 1000 тенге в региональных отделениях", - сообщили в госкорпорации.
Курьерская доставка предоставляется по 15 видам государственных услуг.
К ним относятся:
- получение свидетельства о рождении ребенка;
- получение свидетельства о расторжении брака;
- повторные свидетельства и архивные справки о рождении, заключении и расторжении брака, смерти;
- выдача дубликатов документов об образовании;
- восстановление записей актов гражданского состояния;
- апостилирование официальных документов.
Заказать доставку можно исключительно при подаче заявления в ЦОНе.
По готовности документов гражданину направляется SMS-уведомление от 1414 с уникальным кодом. Далее курьер связывается с услугополучателем для определения точного времени доставки. При доставке курьер проводит идентификацию по удостоверению личности и коду подтверждения. Кроме того, отслеживать статус доставки можно в мобильном приложении "ЦОН" (App Store/Google Play) во вкладке "Доставка документов". Авторизация в приложении осуществляется по ИИН и номеру телефона", - уточнили в ведомстве.
Там отметили, что внедрение нового сервиса повышает удобство и обеспечивает конфиденциальность, тем самым позволяя гражданам получать документы без повторного посещения отделов обслуживания населения.
30.09.2025, 12:31 94016
Казахстан закрепляет свои позиции в качестве важного транспортно-транзитного хаба в Евразии - Желдибай
Пропускная способность маршрута увеличится с 12 до 60 пар поездов в сутки, скорость контейнерных перевозок возрастет до 1500 км/сутки
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан закрепляет свои позиции в качестве важного транспортно-транзитного хаба в Евразии, написал в Telegram пресс-секретарь президента Руслан Желдибай после открытия президентом Касым-Жомартом Токаевым железнодорожной магистрали Достык - Мойынты.
В своем выступлении на церемонии открытия президент Касым-Жомарт Токаев назвал начало сообщения по данному маршруту историческим событием. Действительно, успешная реализация стратегического проекта даст масштабный эффект для всей экономики нашей страны. Введение в строй новых путей позволит сохранить доминирующее положение Казахстана в железнодорожных транзитных перевозках между Китаем и Европой. Будут значительно сокращены сроки доставки экспортных товаров. Объемы грузоперевозок через пограничный переход "Достык - Алашанькоу" вырастут в 5 раз. Пропускная способность маршрута увеличится с 12 до 60 пар поездов в сутки, скорость контейнерных перевозок возрастет до 1500 км/сутки. Проект станет стартовой частью формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора, значительно усилив транзитные позиции Казахстана", - написал Желдибай.
Он отметил, что проект имеет и дополнительный мультипликативный эффект для экономики страны.
В ходе строительства у отечественных заводов было закуплено более 113 тысяч тонн рельсов и 1,6 млн железобетонных шпал. Доля казахстанского содержания составила 85 %. Было задействовано более 1500 единиц специальной строительной техники, 3 тысячи строителей и 7 тысяч представителей среднего и малого бизнеса", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он отметил, что благодаря грамотному планированию и упорному труду рабочих удалось обеспечить запуск путей на 2 года раньше намеченного срока.
Работа по реализации поручения главы государства по расширению транзитного потенциала нашей страны продолжается. В настоящее время осуществляются строительство и модернизация еще нескольких магистралей. В частности, ведутся работы по проектам Бахты - Аягоз, Мойынты - Кызылжар, Алтынколь - Жетыген, а также ремонт порядка трех тысяч километров действующих путей", - резюмировал Желдибай.
Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way запустил вторую линию железной дороги Достык - Мойынты.
Маршрут является ключевой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все эти меры укрепят связи между Европой и Азией, а также придадут мощный импульс динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного маршрута и Среднего коридора", - заявил на открытии президент.
30.09.2025, 12:21 87841
Сбой в базе дактилоскопии - в МВД прокомментировали невозможность получить ВНЖ
Фото: Polisia.kz
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК в ответе на запрос агентства Kazakhstan Today прокомментировало сбой в базе дактилоскопии и связанные с этим проблемы с документированием иностранных граждан.
Сбой в базе дактилоскопии произошел более месяца назад. С тех пор тысячи иностранцев, проживающих в РК, не могут получить или поменять вид на жительство, который не выдают без обязательной дактилоскопии.
В настоящее время проводятся восстановительные работы по устранению неполадок в системе дактилоскопической регистрации граждан. После восстановления функционирования информационной системы, документирование иностранцев будет возобновлено в рабочем режиме. При обращении иностранцев по вопросам оформления либо обмена ВНЖ, ЛБГ с просроченными документами на дату возобновления работы информационной системы, документирование будет осуществляться временно без дактилоскопической регистрации и правовых последствий", - пояснили в МВД.
Соответствующее указание направлено в территориальные департаменты полиции.
Дактилоскопическая регистрация иностранцев данной категории будет проведена при повторном их обращении в службы миграции", - сообщили в МВД.
Ранее временно не сдавать отпечатки пальцев разрешили иностранцам, получающим разрешение на временное пребывание в стране.
Мы выдаем разрешения на временное проживание, регистрируем людей, берем адреса. А дактилоскопию проведем позже, чтобы закон был соблюден", - цитирует Tengrinews министра внутренних дел Ержана Саденова.
30.09.2025, 10:56 103421
Президент РК запустил вторую линию железной дороги Достык - Мойынты
Фото: Акорда
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way запустил вторую линию железной дороги Достык - Мойынты, сообщила пресс-служба Акорды.
Мы становимся свидетелями официального открытия второй линии железной дороги Достык - Мойынты, которая является действительно исключительно важным инфраструктурным проектом. Несомненно, он придаст особый импульс развитию и повышению эффективности транспортно-логистической системы Казахстана", - заявил Токаев.
Он напомнил, что 35 лет назад был запущен проект Достык - Алашанькоу.
Соединение железнодорожных путей Казахстана и Китая стало историческим событием для нашей страны... Великий Шелковый путь проходил через Казахстан и Центральную Азию. Казахская земля издавна считается золотым мостом между Китаем и Европой. Китай - наш вечный близкий сосед и надежный союзник. Мы неизменно поддерживаем друг друга. Отношения между двумя народами основаны на прочной дружбе и взаимном доверии. Наши страны объединяет общее видение будущего. Поступательно укрепляется всестороннее сотрудничество. Особое значение имеет глобальный проект "Один пояс, один путь". Как известно, в 2013 году именно в Казахстане председатель Си Цзиньпин объявил об этой инициативе. Мы всесторонне поддерживаем данный проект и активно участвуем в его реализации, поскольку он полностью отвечает интересам нашей страны. Яркое тому подтверждение - вторая линия железной дороги Достык - Мойынты", - сказал президент.
Новая дорога позволит увеличить объемы грузоперевозок в пять раз, будут сокращены сроки доставки экспортных товаров и укрепится транзитный потенциал.
Глава государства отметил, что сегодня Казахстан превратился в один из главных транзитных хабов Евразии.
Казахстан соединяет Север и Юг, Запад и Восток. Через территорию страны проходят 5 железнодорожных коридоров, открывающих путь к крупнейшим торговым рынкам мира. Мы придаем особое значение развитию транспортно-логистической инфраструктуры. За последние десять лет в отрасль было инвестировано около $35 млрд", - сказал Токаев.
По его словам, в дальнейшем планируется строительство 5 тысяч километров и ремонт 11 тысяч километров железных дорог.
В настоящее время ведется работа по строительству железной дороги Мойынты - Кызылжар. Будут модернизированы участки от станции Кызылжар до порта Актау. Этот маршрут является ключевой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все эти меры укрепят связи между Европой и Азией, а также придадут мощный импульс динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного маршрута и Среднего коридора. В целом, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, государство должно уделять первостепенное внимание укреплению экономики. При этом особая роль отводится транспортно-логистической отрасли. Поэтому наращивание транзитного потенциала Казахстана остается одним из главных приоритетов. Перед железнодорожной отраслью стоят масштабные задачи", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что в дальнейшем в эту сферу будут активно внедряться цифровизация и технологии искусственного интеллекта, что позволит превратить ее в одно из передовых направлений экономики страны.
30.09.2025, 10:24 105956
Казахстан будет сотрудничать с Китаем в сфере цифровизации водной отрасли
Фото: Минводных ресурсов
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационно-аналитический центр водных ресурсов будет сотрудничать с Китаем в сфере цифровизации водной отрасли, включая автоматизацию гидропостов на трансграничных водных объектах. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК по итогам круглого стола "Совместные инициативы в области реализации нового Водного кодекса РК: реализация, практика, перспективы".
Участники круглого стола обсудили вопросы государственного планирования в сфере управления водными ресурсами, формирования культуры рационального водопользования и развития международного сотрудничества в рамках реализации принятого в этом году нового Водного кодекса.
В ходе мероприятия также состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между информационно-аналитическим центром водных ресурсов и китайской компанией POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited.
Документ предусматривает создание ситуационного центра при ИАЦ и автоматизацию гидропостов на трансграничных водных объектах. Ожидается, что финансирование проекта будет осуществлено за счет грантовых средств от китайской стороны.
Информационно-аналитический центр водных ресурсов был создан год назад.
В данный момент центр работает над реализацией инициативы главы государства по созданию единой цифровой платформы с инструментами искусственного интеллекта. Особую роль здесь играет качественное бассейновое планирование. Не менее важна роль международного сотрудничества", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
29.09.2025, 19:11 167786
Солдаты-срочники попали в психиатрическую больницу: комментарий Минобороны РК
Фото: кадр из видео Минобороны
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде СМИ появились сообщения о том, что семь солдат-срочников попали в психиатрическую больницу после попыток суицида. В Министерстве обороны заявили, что эта информации не соответствует действительности.
В настоящее время в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведенных обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы", - сообщили в пресс-службе МО РК.
В ведомстве добавили, что подобные действия иногда могут носить характер симуляции с целью уклонения от службы. Все обстоятельства тщательно анализируются профильными специалистами.
Кроме того, по доводам, изложенным в отдельных публикациях, включая сообщения о фактах вымогательства, неправомерных действий и принудительных работах, проводится проверка компетентными правоохранительными органами в строгом соответствии с требованиями законодательства", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник погиб в результате огнестрельного ранение. Солдат-срочник совершил суицид в военной части в Алматинской области.
29.09.2025, 18:55 169396
В новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму
Фото: КГД МФ РК
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - КГД МФ РК сообщил о внесении изменений в новый Налоговый кодекс по специальному налоговому режиму. Основная цель - сделать систему налогообложения более простой, удобной и доступной для граждан и бизнеса.
Ключевые изменения:
- сокращение и объединение режимов для устранения дублирования;
- введение нового режима для самозанятых;
- улучшение условий для малого и среднего бизнеса;
- сохранение действующих налоговых льгот, предусмотренных в режимах для аграрного сектора.
Для самозанятых
Вводится СНР для самозанятых, который позволит легализовать доходы граждан и при этом минимизировать их налоговую нагрузку:
- регистрация в качестве ИП не требуется;
- ставка налога с дохода - 0%;
- только социальные платежи - 4% от дохода;
- удобное исполнение обязательств через мобильное приложение;
- по доходам, полученным самозанятыми через платформу, удержание и перечисление соцплатежей будет производить операторы интернет-платформ.
Для малого и среднего бизнеса
Сохраняется СНР на основе упрощенной декларации с улучшенными условиями:
- максимальный порог дохода увеличен до 2,5 млрд тенге;
- отсутствует ограничение по численности работников;
- единая налоговая ставка - 4%, с правом маслихатов на понижение/увеличение на 2%;
- освобождение от НДС и соцналога;
- отчетность - всего два раза в год.
Для аграрного сектора
В связи с упразднением единого земельного налога крестьянские или фермерские хозяйства (КФХ), применявшие СНР для КФХ, теперь будут уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам.
Для субъектов, применяющих СНР с льготой 70% по отдельным налогам, сохранены данные льготы в общеустановленном режиме.
Таким образом, новым Налоговым кодексом созданы прозрачные и простые правила исполнения обязательств при применении режимов, снижена нагрузка на бизнес, введены механизмы для поддержания самозанятых и сохранены действующие льготы для аграриев.
Ранее сообщалось, кому можно применять упрощенку с 2026 года.
29.09.2025, 17:49 121646
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют
Причина - праздники в Китае
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют с 1 по 3 октября, а также 6 октября из-за праздников в Китае, сообщает Комитет государственных доходов РК.
В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики и Праздника середины осени автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно приостанавливают работу. В указанные даты пропуск физических лиц, транспортных средств и грузов осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Также в комитете отметили, что железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме, обеспечивая стабильность транспортно-логистического сообщения.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай реализуют инновационный пилотный проект "Умная таможня".
