Более 169 тыс. человек получили адресную социальную помощь в Казахстане

В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге

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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 февраля 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 169,1 тыс. человек из 31,9 тыс. семей на сумму 2,3 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Основная цель АСП - выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.





АСП предусматривает:





- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;





- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 февраля дополнительная выплата назначена 52 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 305,1 млн тенге;





- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.





В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).





Напомним, с 1 января 2025 года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.