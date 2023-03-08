07.03.2023, 13:20 55571
Более 70 школ построят в Казахстане на изъятые у коррупционеров деньги
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев после заседания правительства рассказал журналистам, сколько школ построят в Казахстане на средства, изъятые у коррупционеров, передает корреспондент агентства.
Уже в этом году на деньги, изъятые у коррупционеров, будет построено более 70 школ. Документы, необходимые для строительства данных школ, уже имеются, списки у нас уже есть. Поэтому на днях будет поддержан этот список и уже начнется финансирование строительства этих школ", - сказал Гани Бейсембаев.
По его словам, в каждом регионе планируется строительство школ. Будет осуществлено строительство новых школ, а также завершено уже начатое ранее строительство.
В каждом регионе будут такие школы. Охват - почти все 23 региона", - добавил министр.
Как сообщалось ранее, на специальном счету находится порядка 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров.
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08.03.2023, 08:59 19041
Президент Казахстана поздравил женщин с 8 Марта
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с Международным женским днем, сообщила пресс-служба Акорды.
Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям", - сказал президент.
Он отметил, что роль прекрасной половины человечества в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна.
Вы добиваетесь больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах. Государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей. Благополучие женщин является залогом успешного будущего нашей нации. Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения!" - заключил глава государства.
07.03.2023, 20:02 41111
Президент наградил победительниц конкурса "Аруана"
Фото: Акорда
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении президент отметил особую роль женщин в жизни общества. Он подчеркнул, что от женщин исходят такие замечательные качества, как красота и нежность, доброта и милосердие.
Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать-земля", "Родина-мать". Особое значение имеет народная мудрость "отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию". Будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Материнская любовь - залог успехов ребенка. Благородные качества "совершенного человека", о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря матерям. В настоящее время наша страна вступила в важный этап развития. Осуществляются масштабные реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана. Поэтому очень важно укреплять дух патриотизма и государственности. Следует растить новое поколение, которое будет чтить наш небесно-голубой флаг, хранить верность своему народу, уважать знания", - считает президент.
Касым-Жомарт Токаев далее обратил внимание на то, что "самые эффективные инвестиции - это инвестиции в молодежь".
В настоящее время наши девушки обучаются в лучших университетах мира, работают в крупных мировых компаниях. Женщины, освоившие множество профессий, успешно трудятся в различных сферах. Среди них учителя, врачи, государственные служащие, воспитатели, швеи, представительницы других профессий. Наши замечательные спортсменки успешно выступают на международных соревнованиях. Много женщин успешно занимаются бизнесом и обеспечивают работой тысячи людей. Я горжусь всеми вами! От всей души благодарю вас", - сказал глава государства.
По словам президента, жизнь показывает, что женщины являются хорошими руководителями - справедливыми, мудрыми, творческими.
Доля женщин в малом и среднем бизнесе сегодня достигла 42%. Это результат последовательной государственной поддержки женского предпринимательства. В прошлом году специальный грант получили более 6 тысяч многодетных матерей, желающих открыть свое дело. Немало женщин в селах активно занимаются бизнесом. Тысячи женщин получат субсидии от государства на реализацию своих бизнес-проектов. На эти цели было направлено 250 миллиардов тенге", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что по его поручению была принята новая концепция семейной и гендерной политики. Этот документ создает условия для того, чтобы женщины смогли максимально реализовать свои способности и найти свое место в жизни. Глава государства убежден в том, что каждая женщина достойна быть счастливой в семье, успешной на работе, активной в обществе.
В завершение торжественного собрания президент наградил победительниц конкурса "Аруана" на лучший женский проект. Деловые женщины, которые осуществляют социально значимые проекты в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие гражданского общества, были отмечены наградами в десяти номинациях.
Список победителей конкурса лучших женских проектов "Аруана" к Международному женскому дню:
- в номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" - Акчалова Айгуль Сагимбековна;
- в номинации "Лучший IT-проект" - Акшолакова Фарида Амантаевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" - Салихова Сауле Халеловна;
- в номинации "Лучший проект в сфере новых медиа" - Нургалиева Асем Болатжановна;
- в номинации "Лучший проект в сфере защиты прав женщин и детей" - Басенова Несибели Заривановна;
- в номинации "Лучший проект в сфере инклюзивного развития" - Алимжанова Арайлым Магашевна;
- в номинации "Лучший проект в сфере науки и инноваций" - Деркач Марина Владимировна;
- в номинации "Активный правозащитник женщин и детей" - Ракишева Ляззат Бекмуханбетовна;
- в номинации "Лучшая женщина - руководитель предприятия" - Тулеева Фатима Набидуллаевна;
- в номинации "Лучшее НПО в сфере защиты прав женщин" - Рыль Ольга Владимировна.
07.03.2023, 17:04 46741
Кандидаты в депутаты мажилиса парламента и маслихатов РК проводят встречи с населением Павлодарского региона
Фото: Amanat
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Павлодар. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты мажилиса парламента и маслихатов РК на встречах с населением Павлодарского региона обсуждаются предвыборные программы партий и наказы избирателей.
В рамках предвыборной кампании кандидат в депутаты мажилиса парламента РК Анатолий Бойчин, а также кандидаты в депутаты областного маслихата Сайлау Уразбаев, Александр Терентьев, Калауден Ибрагимов посетили Иртышский район Павлодарской области. Они встретились с людьми с особыми потребностями, спортсменами и работниками ТОО "Ертіс ауыз су". На встречах кандидаты рассказали о предвыборной программе партии, а также получили наказы от избирателей.
Кандидат в депутаты областного маслихата Александр Терентьев отметил, что эти выборы особенные, так как часть депутатов будет избираться по мажоритарной системе.
Это значит, что эти люди будут заниматься исполнением тех наказов, которые будут идти от населения. Теперь в случае ненадлежащего исполнения депутатами своих полномочий, можно будет их снять с занимаемой должности", - сказал он.
Люди с особыми потребностями выразили свою заинтересованность в улучшении своего социального положения. Они задали кандидатам вопросы о льготах, выплатах и доступности инфраструктуры.
Мы обеспечим работу по адаптации 777 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, проконтролируем направление бюджетных средств на предоставление не менее 2 тысяч безвозмездных грантов на развитие бизнес-идей социально-уязвимых категорий граждан. Все вопросы и наказы взяты на контроль и будут рассмотрены на законодательном уровне", - заверили депутаты.
Спортсменам Иртышского района были разъяснены пункты региональной предвыборной программы партии "AMANAT". Кандидатов интересовало мнение избирателей о развитии физической культуры и спорта на селе. Спортсмены дали наказ рассмотреть возможность трудоустройства молодых специалистов по спортивным специальностям.
Мы хотели чтобы статус тренера и педагога уравняли, чтобы они могли достойно содержать свои семьи и заниматься любимым делом", - рассказали представители спортивной сферы.
Работники ТОО "Ертіс ауыз су" также высказали свои пожелания и наказы кандидатам. Они проявили интерес к программам сельского кредитования и развития предпринимательства. Также они подняли вопрос о низком качестве медицинских услуг на селе. Кандидаты заверили, что все эти пункты озвучены в региональной предвыборной программе.
Встречи кандидатов в депутаты мажилиса парламента и маслихатов РК с населением Павлодарского региона продолжаются. Они призваны повысить информированность избирателей о предстоящей работе партии и укрепить доверие к программам, проектам и инициативам.
Изготовлено: Пресс-служба Павлодарского областного филиала партии "AMANAT" (город Павлодар, улица Кривенко - 25А)
Заказчик: И.С. Теренченко
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "АMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов маслихата Павлодарской области.
*Запрещается перепечатка, дублирование, копирование, перепубликация, репосты и прочее воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях, аккаунтах социальных сетей и социальных платформ, мессенджерах.
07.03.2023, 16:35 49126
Улучшить качество внутригородских дорог города Жанаозен планирует "Amanat"
Фото: Amanat
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Жанаозен. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В плане партии "Amanat" на ближайшие пять лет предусмотрено улучшение качества внутригородских дорог города Жанаозен. Об этом сегодня было сказано на агитационном совещании кандидатов в депутаты.
Кандидат в депутаты областного маслихата Тимур Абдыкадыров, Джамболат Тангиев и Жулдыз Мухамбеткаликызы посетили город Жанаозен, где встретились с коллективом ТОО "Озенмунайсервис".
Сотрудники приняли активное участие в совещании и обсудили несколько вопросов.
Главные проблемы - плохое качество дорог, бродячие собаки и чистота территории города.
В свою очередь, кандидаты отметили, что в целях улучшения качества дорог в ближайшие пять лет партия намерена содействовать проведению не менее 600 км внутрипоселковых и городских работ по строительству, реконструкции и среднему ремонту в городе Жанаозен, а также в Мунайлинском, Мангистауском, Бейнеуском районах.
Дальнейшая агитационная работа продолжилась в учреждении ТОО "KMG catrenіg".
Представив сотрудникам предвыборную программу партии, он призвал к активному участию в предстоящих выборах.
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
*Запрещается перепечатка, дублирование, копирование, перепубликация, репосты и прочее воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях, аккаунтах социальных сетей и социальных платформ, мессенджерах.
07.03.2023, 15:40 50516
Задержавшие вооруженных преступников полицейские получили награды от президента
Арман Арипжанов и Бекен Конусов награждены орденом Айбын ІI степени
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденами полицейских, задержавших вооруженных преступников в Жанатасе и Шымкенте.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, орденами "Айбын" ІI степени награждены:
- оперуполномоченный управления полиции района Туран департамента полиции Шымкента Арман Арипжанов;
- оперуполномоченный отдела полиции Сарысуского района департамента полиции Жамбылской области Бекен Конусов.
Напомним, 20 февраля возле охотничьего магазина на на перекрестке улиц Иляева и Рыскулбекова мужчина открыл беспорядочную стрельбу, а после ворвался в магазин и стал стрелять. Один из охранников магазина был ранен, сообщила Polisia.kz.
Вооруженного мужчину задержали подоспевшие патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции Туранского РУП.
Выяснилось, что нападавший является гражданином Узбекистана и проживает на съемной квартире в мегаполисе. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин.
Второе задержание произошло в Жанатасе, где четверо вооруженных мужчин на машине не подчинились патрульным, потребовавшим остановиться, сообщает телеканал КТК. Полицейские открыли огонь. Затем один из них выбил в автомобиле стекло, после у машины прострелили колесо. Сначала удалось задержать шофера, затем остальных.
Подозреваемый и трое его пассажиров попытались сбежать, но были задержаны сотрудниками полиции. В ходе обыска у задержанного изъяты гладкоствольное ружье 12-го калибра с четырьмя патронами, гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", пистолет марки Марголина с семью патронами, бронежилет, газовая граната, 17 патронов и кухонный нож. По результатам медицинского освидетельствования у задержанного выявлено наркотическое опьянение", - рассказала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.
07.03.2023, 15:01 51276
Для казахстанцев планируют ввести туристический кешбэк
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Асхата Оралова. В ходе встречи главе государства были представлены инициативы министерства, направленные на развитие культуры, спорта и индустрии туризма, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщил Асхат Оралов, в целях развития сферы туризма были упрощены требования к туроператорам для участия в программе Kids Go Free. Также планируется введение туристического кешбэка для казахстанцев.
Напомним, глава Минкультуры и спорта в ходе коллегии ведомства 27 января сообщил о планах введения туристического кешбэка для казахстанцев. Программа позволит возвращать гражданам до 20% от стоимости тура, если путевки были приобретены в официальных турагентствах. Преимущества получат как отдыхающие, так и местные туркомпании. К примеру, возврат 20% от суммы затрат будет распространяться на новые направления (области Абай, Ұлытау), а на популярные и излюбленные направления, такие как Алматы, Бурабай - кешбэк составит 10%.
Также он сообщил, что до 2 тысяч увеличится число детей, которые смогут воспользоваться бесплатными авиаперелетами по Казахстану по программе Kids Go Free. В 2022 году такую возможность получили 1,5 тысячи детей.
Это создаст больше возможностей для семейного отдыха. При этом программа Kids Go Free стала доступнее для туроператоров. Расширен перечень подтверждения приобретения детского авиабилета и сокращены сроки рассмотрения заявок и выплат", - отметил Асхат Оралов.
Глава государства поручил принять меры по дальнейшему стимулированию внутреннего и въездного туризма, привлечению инвестиций.
Кроме того, он отметил необходимость поддержки массового спорта и обеспечения доступности спортивной инфраструктуры.
В ходе встречи президент заслушал информацию о строительстве Республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области, которую планируют сдать в эксплуатацию в этом году. Всего до 2025 года будет построено 113 спортивных объектов. Кроме того, министр рассказал о проекте концепции развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы.
Также было доложено о подготовке казахстанских спортсменов к предстоящим летним Азиатским и Олимпийским играм и об организации намеченных на 2024 год V Всемирных игр кочевников в нашей стране.
По поручению главы государства до 2025 года поэтапно будет увеличена заработная плата работников организаций культуры и архивов.
Министерство планирует увеличить число театральных постановок отечественных авторов и производство казахстанских фильмов. В этом году впервые будет присуждена литературная премия для молодых писателей и поэтов. Идет проработка вопроса по присвоению 7 республиканским организациям культуры статуса "национальный".
Президент акцентировал внимание на важности создания условий для развития культуры, конкурентоспособной на мировом уровне, и формирования базы креативных индустрий в стране.
07.03.2023, 14:01 53921
Назначен председатель Комитета административной полиции МВД
Фото: Polisia.kz
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем Комитета административной полиции МВД назначен Кайсар Султанбаев, передает корреспондент агентства.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства председателя Комитета административной полиции. По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность председателя Комитета административной полиции МВД назначен полковник полиции Султанбаев Кайсар Абилекович, сообщает Polisia.kz.
Кайсар Султанбаев с сентября прошлого года исполнял обязанности председателя Комитета административной полиции МВД. Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.
Представляя нового руководителя, министр подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, перехода на человекоцентричную модель работы полиции и внедрение сервисных подходов в полицейскую деятельность.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточена ответственность за нецензурную брань в общественных местах. С 6 марта за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 69 тысяч тенге и арест от 5 до 15 суток.
07.03.2023, 10:18 46286
Президент изменил структуру и функции АЗРК
Указ вступил в силу со дня подписания - 1 марта
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пописал указ "О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан" от 1 марта 2023 года, передает корреспондент агентства.
Указом президента функции АЗРК дополнены следующим:
- выработка предложений по формированию государственной политики в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;
- осуществление взаимодействия с антимонопольными органами государств - участников Евразийского экономического союза в соответствии с международными договорами, в том числе путем направления уведомлений, запросов о предоставлении информации, проведения консультаций, информирования о расследованиях в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан;
- согласование порядка осуществления закупок Фондом национального благосостояния и организациями фонда, утверждаемого решением совета директоров фонда;
- согласование методики расчета инфраструктурных сборов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации;
- согласование перечня видов деятельности, технологически связанных с производством товаров, работ, услуг, утверждаемого государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления;
- предоставление согласия на государственную регистрацию, перерегистрацию субъектов рынка, а также прав на недвижимое имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- согласование в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, бизнес-плана к республиканскому проекту государственно-частного партнерства, инвестиционного предложения республиканского государственного инвестиционного проекта, конкурсной (аукционной) документации республиканского проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений в части, относящейся к области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, по проектам, предусматривающим обеспечение частными партнерами реализации государственных функций;
- анализ и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями.
В структуре Агентства по защите и развитию конкуренции, утвержденной вышеназванным указом: в строке "Департамент финансовых рынков и иных отраслей" слова "и иных отраслей" исключить; дополнить строкой следующего содержания: "Департамент социальной сферы"; строку "Управление экономической интеграции" изложить в следующей редакции: "Управление международного сотрудничества"; в строке "Управление правового регулирования конкуренции" слово "Управление" заменить словом "Департамент"; строку "Департамент индустрии и государственной поддержки" изложить в следующей редакции: "Департамент индустрии, государственной поддержки и закупок", - говорится в указе.
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