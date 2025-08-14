13.08.2025, 12:24 28316
Более 870 объектов приняты в госсобственность с момента создания Министерства водных ресурсов
Разработаны дорожные карты по принятию коммунальных гидротехнических сооружений на баланс специализированных организаций на 2025-2027 годы
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации в 10 областях Казахстана были созданы специализированные организации по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями. На сегодня на их баланс принято 872 объекта, выдано 283 единицы спецтехники, трудоустроены 1197 специалистов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Главной задачей специализированных организаций является обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, поддержание объектов в надлежащем состоянии и своевременное проведение ремонтных работ.
Учреждения открыты в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу. Таким образом, общее число специализированных организаций по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями в стране достигло 16", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
По инициативе министерства акиматами областей также разработаны дорожные карты по принятию коммунальных гидротехнических сооружений на баланс специализированных организаций на 2025-2027 годы.
новости по теме
14.08.2025, 09:13 10851
В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Совета безопасности, распоряжением премьер-министра образован республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности под руководством премьер-министра, сообщили в пресс-службе правительства.
Заместителями руководителя определены заместитель премьер-министра и министр внутренних дел.
Основными задачами штаба определены координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу, выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц", - уточнили в правительстве.
В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.
Распоряжением премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте.
Ранее президент поручил усилить работу по профилактике наркомании в образовательной и информационной сферах.
14.08.2025, 08:30 4296
Казахстан откажется от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары с нового года
Ведется тестирование сервиса "Цифровой продовольственный ваучер"
Рассказать друзьям
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере ценового регулирования предусмотрен отказ от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары. Вместо этого усиливается контроль за торговой надбавкой и расширяется адресная помощь. Об этом сообщил во время брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин.
С 1 января 2026 года вступят в силу соответствующие поправки. Ведется тестирование сервиса "Цифровой продовольственный ваучер", который позволит получателям АСП покупать СЗПТ по закупочной цене, без надбавки", - отметил он.
Также, по его словам, в июле вступил в силу закон по вопросам биржевой торговли, направленный на обеспечение открытости торгов и справедливого ценообразования.
Введено понятие "социально значимый биржевой товар" (нефтепродукты, уголь, сахар). Это позволит усилить контроль в ценообразовании и отслеживать товарные потоки", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что по поручению главы государства приняты меры поддержки отечественных производителей.
В мае принят закон, определяющий страну происхождения товаров и создающий реестр казахстанских товаропроизводителей. Реестр содержит данные о компаниях и их продукции, обеспечивая доступ к мерам господдержки и закупкам госструктур. С 1 января 2026 года сертификаты "СТ-KZ" и индустриальные сертификаты утратят силу. Внедряется Общий классификатор товаров, работ и услуг", - сообщил вице-премьер.
13.08.2025, 19:54 41641
В казахстанских магазинах могут появиться двойные ценники
Покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 августа, во время брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин сообщил, что сейчас идет обсуждение введения двойного прайса в магазинах.
Речь идет о так называемом двойном прайсе. На сегодня он запрещен согласно законодательству.
Но дело в том, что когда ты покупаешь технику в рассрочку, то в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%. Есть категория людей, которые не берут рассрочку, покупают сразу. Но в любом случае, когда они приходят в магазин, они видят прайс, в котором уже заложена эта рассрочка", - рассказал Жумангарин.
Глава Минторговли подчеркнул, что покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара, и должен иметь выбор - купить сразу, но дешевле, либо взять в рассрочку по той цене, что указана на ценнике.
Мы считаем, что магазины, которые продают с помощью банков в рассрочку товары либо какие-то продукты, должны писать, из чего состоит цена", - сказал Жумангарин.
Он заявил, что в Казахстане могут рассмотреть поправки, по которым цена за наличный расчет будет дешевле. Сейчас этот вопрос обсуждается с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Решение планируют принять уже в этом году.
13.08.2025, 19:40 41381
YouTube и TikTok обязали отчитываться о доходах казахстанцев с монетизации
Данные необходимы для сверки
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 августа, во время пресс-конференции в правительстве министр финансов Мади Такиев заявил, что YouTube и TikTok будут предоставлять отчеты о получающих доходы на платформах казахстанцах.
Что касается YouTube, TikTok, Facebook, где идет монетизация физическими лицами, эти компании будут предоставлять нам информацию о тех физических лицах, которые получают такие доходы с этих источников. Вообще физическое лицо самостоятельно должно представлять декларацию. Просто нам для подтверждения будет сверка идти оттуда", - сказал глава Минфина.
Он добавил, что в случае непредоставления ведомство увидит полученный доход и отправит физлицу уведомление о необходимости представить декларацию с уплатой налогов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в первом полугодии налоговые поступления выросли на 1,3 трлн тенге. За январь-июнь собрано 12,5 трлн тенге налогов.
13.08.2025, 17:57 46541
Комитет госдоходов из-за неуплаты налогов судится с семью казахстанскими блогерами
Глава Минфина призвал всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов из-за неуплаты налогов судится с семью казахстанскими блогерами, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр финансов Мади Такиев.
620 блогеров дополнительно сдали декларацию на 18 млрд 141 млн тенге. С 234 блогерами мы сейчас работаем, то есть проводим документальную налоговую проверку. С 7 блогерами в том числе мы сейчас в судебном процессе", - заявил министр.
Глава ведомства также призвал всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса.
Ранее сообщалось, что казахстанские блогеры заплатили 256 млрд тенге налогов.
13.08.2025, 17:40 48766
Когда будут опубликованы декларации казахстанских чиновников
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Когда будут опубликованы декларации казахстанских чиновников, рассказал в ходе брифинга в правительстве министр финансов Мади Такиев.
Декларация представляется до 15 сентября, публикация будет до конца года. Публикуется информация по тем объектам, которые были реализованы в прошлом году", - заявил министр.
Также он отметил, что в декларации не указывается заработная плата.
Ранее сообщалось, что около 8 млн казахстанцев освободят от налогового декларирования.
13.08.2025, 17:05 50756
В Минобороны подтвердили задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе в Польше
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Центр международных отношений Министерства обороны Республики Казахстан подтвердил задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами, передает корреспондент агентства.
В настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации. Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан", - сообщили в центре.
Напомним, о задержании помощника военного атташе Казахстана в Польше стало известно несколько дней назад. Тогда "Казинформ" со ссылкой на источники сообщал, что арест был произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж.
13.08.2025, 16:27 53771
Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании переведут на уровень правительства
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства страны, сообщил советник президента - пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Это позволит активизировать борьбу с наркоманией и наркобизнесом, а также обеспечит более эффективную координацию работы соответствующих госорганов", - заявил он в своем телеграм-канале.
Ранее на заседании Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил ухудшение ситуации с распространением наркомании в стране и в международном масштабе.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что понятие "наркотизм" шире наркомании, оно затрагивает широкий спектр социальных, экономических и правовых проблем, в том числе и в контексте национальной безопасности.
Читаемое
14.08.2025, 09:13В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей6846В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 14.08.2025, 10:023336Пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента 14.08.2025, 08:302716Казахстан откажется от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары с нового года 14.08.2025, 11:22921Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы: в акимате прокомментировали несчастный случай 07.08.2025, 16:39371171Предельный размер налоговой задолженности могут ввести в Казахстане 07.08.2025, 12:59369961Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане - МНЭ 07.08.2025, 10:41364616Казахстан продлил запрет на вывоз бычков 08.08.2025, 13:58363686Казахстанская АЭС будет работать на отечественном ядерном топливе 08.08.2025, 17:13355136В Казахстане подорожали бензин АИ-92 и дизтопливо 16.07.2025, 12:26421446Казахстан и Китай запустят завод по производству карбамида в Актюбинской области 16.07.2025, 19:25411161Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы 16.07.2025, 18:34408531В Алматы продолжается замена асфальта на улицах с хорошим покрытием 16.07.2025, 17:59389236В Алматы женщина получила перелом после встречи с Амантай-кажи 05.08.2025, 16:11376281Фермеры из Казахстана смогут экспортировать убойный скот в Ирак
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?