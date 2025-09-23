22.09.2025, 10:29 88741
До конца года в Казахстане 120 гидротехнических сооружений будут приняты в госсобственность
Кроме того, планируется передача порядка 1937 гидротехнических сооружений из коммунальной собственности в республиканскую
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 120 гидротехнических сооружений будут приняты в государственную собственность до конца 2025 года. По инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации акиматы областей разработали дорожные карты по принятию гидротехнических сооружений на баланс специализированных организаций по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным дорожным картам в текущем году на баланс предприятий планируется принять 120 гидротехнических сооружений, в 2026 году - 245, а в 2027 году - 465 сооружений. Помимо этого, планируется передача порядка 1937 гидротехнических сооружений из коммунальной собственности в республиканскую", - пояснили в министерстве.
На сегодня в регионах созданы и работают 16 специализированных организаций по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями. Из них 10 были созданы в 2024-2025 годах. На данный момент на баланс специализированных организаций принято 872 объекта, выдано 283 единицы спецтехники, трудоустроены 1197 человек, из которых 310 человек получили работу в этом году.
Новые учреждения были открыты в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетісу. Главной задачей специализированных организаций является обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, поддержание объектов в надлежащем состоянии и своевременное проведение ремонтных работ", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
23.09.2025, 10:21 5366
В Казахстане запустили горячую линию по вопросам цен на говядину
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции сообщило о запуске горячей линии по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины. Линия работает по всей республике и открыта как для граждан, так и для представителей бизнеса, сообщили в ведомстве.
На горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции. Оперативная линия создана для усиления обратной связи с населением и бизнесом, повышения прозрачности на продовольственном рынке, а также своевременного реагирования на сигналы с мест", - уточнили в министерстве.
Контактная информация
Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (Астана):
+7 (7172) 74-98-32
+7 (7172) 75-06-49
+7 (7172) 74-98-36
Горячие линии по регионам:
Астана: 8 (7172) 57-64-02
Алматы: 8 (727) 392-21-54
Шымкент: 8 (7252) 53-07-06
Область Абай: 8 (7222) 35-37-43
Акмолинская область: 8 (7162) 50-29-89
Актюбинская область: 8 (7132) 54-81-26
Алматинская область: 8 (7272) 72-50-083
Атырауская область: 8 (7122) 52-03-91
Западно-Казахстанская область: 8 (7112) 50-00-44
Жамбылская область: 8 (7262) 54-21-69
Жетысуская область: 8 (7282) 41-56-10
Карагандинская область: 8 (7212) 21-42-08
Костанайская область: 8 (7142) 53-46-80
Кызылординская область: 8 (7242) 71-15-30
Мангистауская область: 8 (7292) 43-14-34, 8 (7292) 43-01-17
Павлодарская область: 8 (7182) 55-10-70
Северо-Казахстанская область: 8 (7152) 46-81-33
Туркестанская область: +7 707 111 6501, +7 771 322 82 82
Область Улытау: 8 (7102) 76-30-10
Восточно-Казахстанская область: 8 (7232) 26-72-07
23.09.2025, 09:46 6136
Президент РК провел ряд встреч с главами государств и международных организаций
Токаев встретился с Антониу Гутерришем, Владимиром Зеленским, Яковом Милатовичем, Антониу Кошту и Джанни Инфантино
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк провел ряд встреч с главами государств и международных организаций.
В частности, по данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили повестку сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать Организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития.
В рамках встречи был подписан меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Кроме того, глава государства провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.
Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.
Также Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем.
Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает Черногорию в качестве важного партнера в Балканском регионе.
В следующем году страны отметят 20-летие установления дипломатических отношений. За эти годы выстроены конструктивные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.
В свою очередь Яков Милатович поблагодарил президента Казахстана за значительный вклад в развитие двусторонних отношений. По его словам, Черногория становится одним из привлекательных направлений для казахстанских туристов.
Запуск прямых авиарейсов между Алматы и Подгорицей, а также введение безвизового режима для граждан нашей страны способствовали сближению двух народов.
Далее глава государства провел переговоры с президентом Европейского совета. Приветствуя руководителя Европейского совета Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению партнерства с ЕС как на двусторонней основе, так и в рамках диалога в формате C5+.
В ходе беседы отмечена высокая динамика развития политического диалога, который способствует продвижению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Европейским союзом.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.
Также состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность федерации за содействие в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры.
Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с FIFA Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе.
В свою очередь Джанни Инфантино поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за внимание к футболу и подтвердил готовность федерации содействовать в реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня национального футбола.
22.09.2025, 20:34 54546
В Казахстане за надбавки на продукты оформлены штрафы почти на 40 млн тенге
Оформлено 2,2 тыс. постановлений
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года по линии контроля за торговыми надбавками территориальными департаментами Министерства торговли и интеграции вынесено свыше 2,6 тыс. постановлений, из них 1,5 тыс. - это штрафы на общую сумму 56,5 млн тенге, еще 1,2 тыс. предупреждения, сообщает пресс-служба ведомства.
Только по фактам превышения предельной торговой надбавки на социально значимые продукты было оформлено 2,2 тысячи постановлений, из которых 1 тысяча - это штрафы на 39,6 млн тенге и 1,2 тысячи - предупреждения.
С начала 2025 года проанализировано около 9 тысяч цепочек ценообразования, в результате чего было выявлено более 823 рисков нарушения.
Ранее сообщалось, что индекс цен на социально значимые продукты с начала года составил 8%, однако в августе он не изменился вовсе, а за три недели сентября вырос всего на 0,2%.
22.09.2025, 16:30 67986
Имущество на 30 млрд тенге вернули в госсобственность на севере Казахстана
Бесхозные объекты и оборудование поступили в собственность государства
Петропавловск. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Имущество на общую сумму 30 млрд тенге вернули в собственность государства с начала 2025 года в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Должностные лица отдела экономики и финансов акимата Есильского района в нарушение требований статьи 242 Гражданского кодекса РК (Бесхозяйные вещи) не приняли мер по обращению в коммунальную собственность 14 бесхозных объектов. Такие же нарушения выявлены в отделе экономики и финансов акимата района Шал акына по бесхозным водопроводным сетям протяженностью 6 километров", - уточнили в прокуратуре.
Кроме того, отметили в ведомстве, в Кызылжарском районе отделом ЖКХ не приняты меры по возврату оборудования, находившегося у подрядной организации на сумму 13,1 млн тенге.
По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, бесхозные объекты и оборудование поступили в собственность государства на сумму 200 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Напомним, почти 14 млн гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане.
22.09.2025, 15:51 70491
Жители Бурабая избрали нового акима
Им стал Серикболсын Хасенов 1993 года рождения
Кокшетау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 сентября путем голосования местных жителей состоялись выборы акима поселка Бурубай, сообщили в районном акимате.
Решением местных жителей акимом поселка Бурубай стал Серикболсын Хасенов 1993 года рождения. Хасенов занимал должность замдиректора ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020".
По информации ведомства, в список избирателей по избирательному округу было включено 3442 гражданина, из них проголосовали 1959. Всего было выдвинуто три кандидата.
22.09.2025, 12:53 81956
Незаконно охотившихся на лося и сайгаков браконьеров задержали в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
Караганда. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области выявлены факты браконьерской охоты на лося и сайгаков, сообщает Polisia.kz.
Зафиксированы два серьезных случая браконьерства. В результате оперативных мероприятий задержаны жители Темиртау и Астаны, подозреваемые в незаконной охоте на лося и сайгаков", - сообщили в природоохранной полиции региона.
Первый факт выявлен в ходе совместного рейда сотрудников природоохранной полиции и егерей Темиртауского охотничьего общества.
В Осакаровском районе были остановлены два внедорожника, за рулем которых находились мужчины 59 и 56 лет, жители Темиртау. В багажных отделениях автомобилей обнаружены части туши лося общим весом около 120 кг. Разрешительные документы на охоту у задержанных отсутствовали. Изъяты охотничьи ружья. Второй случай зафиксирован в Нуринском районе. Сотрудники природоохранной полиции совместно с инспектором РГКП "Охотзоопром" остановили внедорожник, в котором находились трое жителей Астаны. В багажном отсеке обнаружены разделанные туши, предположительно, четырех сайгаков. Разрешительных документов у мужчин также не имелось", - рассказали в полиции.
Кроме туш полицейские изъяли зарегистрированное ружье и ножи.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за незаконную охоту и обращение с редкими видами животных. Назначены экспертизы для установления видовой принадлежности изъятого мяса. Ведется следствие.
Ранее более тонны рыбы и двух километров сетей изъяли у браконьеров-рецидивистов в Туркестанской области.
22.09.2025, 10:57 90846
Проверить историю автомобиля через мобильное приложение "ЦОН" могут казахстанцы
Фото: Depositphotos
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственная корпорация "Правительство для граждан" внедрила в мобильное приложение "ЦОН" новый сервис - "История авто", сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Новый сервис позволяет гражданам получать полную информацию о транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Казахстан. Таким образом, в документе отражаются сведения о регистрации автомобиля, наличии арестов и залогов, административных штрафах, таможенном оформлении, уплате утилизационного сбора, особых отметках и выданных техпаспортах", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что такой формат дает возможность заранее выявить скрытые проблемы, снизить риски при покупке и убедиться в юридической чистоте транспортного средства. Одновременно сервис способствует повышению прозрачности сделок и снижению вероятности мошенничества на автомобильном рынке.
Для получения информации заявителю достаточно указать VIN-код автомобиля. Отчет формируется в режиме реального времени на основе данных, которые подтягиваются из государственных баз данных и информационных систем.
Напомним, что сервис доступен в мобильном приложении "ЦОН" после авторизации по ИИН и номеру телефона.
Следует отметить, что стоимость одной проверки составляет 500 тенге, при этом предусмотрены пакетные предложения: 10 проверок за 4500 тенге и 20 проверок за 8000 тенге", - сообщили в госкорпорации.
22.09.2025, 10:51 91776
ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" оштрафовано на сумму 1,4 млрд тенге
По данным АЗРК, ТОО при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астане завершил расследование в отношении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе АЗРК.
Основанием для его проведения стали обращения Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Ассоциации экспедиторов Кыргызской Республики, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний. В ходе расследования установлено, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям - АО "KTZ Express" и АО "КедентрансСервис", создавая тем самым препятствия для деятельности частных экспедиторских организаций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что указанные действия квалифицированы как злоупотребление монопольным положением со стороны ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки".
Решением специализированного межрайонного суда по делам об административных правонарушениях города Астаны от 22 августа 2025 года ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" привлечено к административной ответственности по части 3-1 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и оштрафовано на сумму 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета. Постановлением суда города Астаны от 15 сентября 2025 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - проинформировали в АЗРК.
Данную информацию прокомментировали в КТЖ.
В суде первой инстанции продолжается рассмотрение иска ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" о признании незаконными итогов расследования ДАЗРК по Астане. Вопрос о правомерности расследования остается открытым, и окончательное решение по делу еще не принято. ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" намерено и далее последовательно отстаивать свою правовую позицию и добиваться справедливого решения", - сообщили в компании.
