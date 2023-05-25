Досудебные расследования в отношении предпринимателей сократились в четыре раза - Генпрокуратура

Пресечено более 4,5 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля

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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре сегодня состоялось межведомственное совещание по защите бизнеса, сообщает - В Генеральной прокуратуре сегодня состоялось межведомственное совещание по защите бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства.





Открывая совещание, глава Генпрокуратуры Берик Асылов отметил, что по поручению президента прокурорский надзор сфокусирован на эффективном решении проблем предпринимателей, в том числе инвесторов.





Одна из таких мер - комплексный план совместных действий по защите бизнеса, который был принят по итогам форума в сентября прошлого года. В него включены наиболее острые и актуальные проблемы, волнующие бизнес-сообщество.





Всего запланированы 44 мероприятия, начиная от вопросов налогового администрирования до отмены актов любого уровня, ущемляющих их права. В реализации этого плана действий с конкретными кейсами задействован 21 государственный орган", - говорится в информации ведомства.





По данным ведомства, на сегодня принятыми мерами в 4 раза сократились досудебные расследования в отношении предпринимателей. Если ранее в среднем ежемесячно регистрировалось 150 дел, то в текущем году - 40.





Также в Генпрокуратуре сообщили о решении других острых и проблемных вопросов.





Решена проблема снятия арестов, наложенных органами уголовного преследования, на банковские счета предпринимателей (теперь они снимаются банками по истечении 10 суток, если нет судебной санкции).





Законодательно урегулирован вопрос ознакомления с итогами аудита субъектов бизнеса, интересы которых затронуты, с предоставлением им права их обжаловать.





Прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей и проведения фискальным органом проверок по вопросам применения контрольно-кассовых машин, а также наложения административных взысканий.





По актам надзора отменено свыше 21 тысячи налоговых приказов и 13 тысяч исполнительных производств, 1260 субъектов бизнеса освобождены от административной ответственности.





Наказано 150 сотрудников органов государственных доходов и судебных исполнителей, в том числе 24 руководителя.





Озвучены результаты работы по устранению предпосылок для обращения субъектов бизнеса в государственные органы и суды.





Пресечено более 4,5 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля.





В марте и апреле 2023 года по протестам Генеральной прокуратуры 5 министерств (здравоохранения, сельского хозяйства, экологии, финансов, индустрии и инфраструктурного развития) отменили 9 приказов о проведении профилактического контроля с посещением 2 тысяч предпринимателей. Также обсуждено внедрение цифровых технологий, в том числе для предоставления земельных участков, подачи сигнала о вмешательстве в предпринимательскую деятельность и оценки потребителями объектов бизнеса", - рассказали в ведомстве.





В свою очередь бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов в своем выступлении отметил эффективное сотрудничество с органами прокуратуры и озвучил проблемы предпринимателей, к которым просил подключиться территориальных прокуроров. Он также озвучил пробелы в действиях и решениях госорганов.





В итоге уполномоченным органам задан вектор по дальнейшей работе в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом.





Перед прокурорами поставлены конкретные задачи. В частности, обеспечить эффективное взаимодействие с палатой "Атамекен" и правовую консультацию субъектов бизнеса. Также на совещании обсудили вопросы взаимодействия государственных органов при сопровождении значимых инвестиционных проектов.





Предстоящую работу необходимо форсировать, чтобы субъекты бизнеса, включая инвесторов, почувствовали положительный эффект", - резюмировал в своем выступлении генеральный прокурор Берик Асылов.



