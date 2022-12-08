Новые подходы к регулированию бизнеса должны заработать с 2024 года - президент РК

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Он поручил исключить безосновательный избыточный контроль бизнеса

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" заявил, что новые подходы к регулированию бизнеса должны препятствовать незаконным проверкам и уголовному преследованию бизнеса в стране. Новые подходы должны заработать с начала 2024 года.





Уже определено более 6500 требований в различных сферах экономики, которые не соответствуют новой регуляторной политике. Теперь правительству совместно с палатой предпринимателей "Атамекен" следует оперативно внести соответствующие изменения в законодательные и нормативно-правовые акты. Новые подходы должны заработать на практике с начала 2024 года. Я уже говорил, что безосновательный избыточный контроль, уголовное преследование бизнеса недопустимо, это моя твердая позиция", - цитирует Касым-Жомарта Токаева Informburo.kz .





По его словам, государство уже принимает меры, чтобы оградить предпринимателей от необоснованных проверок и исключить незаконное вовлечение бизнеса в уголовные процессы. Свыше 6000 предпринимателей в этом году освободили от незаконных штрафов на общую сумму около 700 млн тенге. Также отменили свыше тысячи незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер.





Важно, что за неправомерные действия в отношении предпринимателя наказано более тысячи должностных лиц. Каждое шестое дело, а это 59 дел из 312, прекращено за отсутствием уголовного правонарушения. С этого года введен запрет на возбуждение уголовного дела, пока не исчерпаны все возможности обжалования в гражданском порядке", - подчеркнул Токаев.





В свою очередь, как отметил президент, бизнес должен работать добросовестно и неукоснительно соблюдать законодательство. Токаев добавил, что рыночная конкуренция, защита прав потребителей и налоговая честность должны стать неотъемлемым условием ведения бизнеса в Казахстане.





Также президент РК подчеркнул, что агробизнес должен стать еще одной движущей силой экономического развития. В этой связи государство продолжит оказывать поддержку фермеров.





Это прежде всего отрасль, имеющая стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны и снижения продовольственной инфляции. Пользуясь случаем, я благодарен всем аграриям нашей страны, специалистам сельского хозяйства", - цитирует главу государства Inform.kz .





Президент отметил, что в этом году аграрии собрали рекордный урожай - 23 млн тонн зерновых.





Поддержка фермеров со стороны государства обязательно будет продолжена. С этого года объем средств для получения сельхозтехники посредством льготного лизинга увеличился на 40 млрд тенге. Благодаря этому наши фермеры получили возможность получить более 1000 единиц дополнительной техники. Также удвоился объем льготного кредитования посевных и уборочных работ. А объем льготной горюче-смазочной продукции для аграриев вырос до 820 тысяч тонн. С 2023 года для производства овощной продукции будет запущена программа предварительного, то есть форвардного кредитования фермеров. На эти цели будет выделено около 100 млрд тенге", - сообщил глава государства.





Президент отметил, что казахстанский бизнес все больше доказывает свою зрелость и социальную ответственность.





Только лауреатами и участниками конкурса "Парыз" в 2022 году направлено на социальные проекты и благотворительность около 36 млрд тенге. В результате было создано более 5 тысяч новых рабочих мест", - сказал Токаев.





Президент добавил, что государство со своей стороны оказывает действенные меры социальной поддержки работодателям, которые осуществляют подготовку квалифицированных кадров. В рамках проектов "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений" в этом году трудоустроились свыше 30 тысяч человек.





Хочу отметить, что со следующего года при определении победителей конкурса "Парыз" появятся дополнительные критерии - это вклад в формирование доступной среды для граждан с особыми потребностями. Это общий долг и государства, и бизнеса перед нашими гражданами", - сказал Токаев.



