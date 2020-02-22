Елбасы подписал постановление о созыве заседания бюро политического совета партии Nur Otan

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве заседания бюро политического совета партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве заседания бюро политического совета партии Nur Otan 5 марта 2020 года в городе Нур-Султане", - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.

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