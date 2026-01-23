Ердос Абдисаттаров назначен замакима Атырау

Фото: Depositphotos

Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 4 трлн 225 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 1 368,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 856,6 млрд тенге, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.





По итогам 2025 года численность пенсионеров составила 2 млн 491 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии за 2025 год составил 143 143 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 549 тенге, базовой пенсии - 47 594 тенге", - проинформировали в министерстве.





Отмечается, что с начала 2025 года размер базовой пенсионной выплаты был увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.





Как сообщалось ранее, с 1 января 2026 года размеры пенсионных выплат из бюджета увеличены на 10%. Минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге - 70% от прожиточного минимума, максимальный размер - повышен со 110% до 118% от прожиточного минимума и составляет 60 005 тенге.





По данным Минтруда, в 2025 году работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5 млн 514 тыс. работников на сумму 760 млрд тенге.





С 1 января 2024 года в Казахстане были введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году-2,5 %, в 2026 году - 3,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.





Перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе. Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной - за счет взносов работодателей. Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года", - пояснили в министерстве.





Отмечается, что расходы работодателя по уплате ОПВР, в соответствии с Налоговым кодексом РК, отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя остается на приемлемом уровне.



