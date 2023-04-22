Генеральный план развития Алматы до 2040 года утвердили в гормаслихате
Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный план Алматы до 2040 года сегодня единогласно утвердили на внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва.
На сессии также было решено, что бюджет Алматы вырастет на 265,4 млрд тенге, а бюджеты районов города - в 2,7 раза.
Как вы знаете, действующий генеральный план города был разработан более 20 лет назад и базировался на моноцентричной модели развития, при которой высокая плотность рабочих мест и социально-культурных функций сосредоточена в историческом центре города. С тех пор город вырос в два раза как по территории, так и по количеству жителей. Новый генеральный план предусматривает переход на полицентричную модель развития с созданием 5 новых полицентров с развитой жилищной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Это позволит жителям данных полицентров иметь доступ ко всем жизненно необходимым благам в шаговой доступности", - заявил аким города Ерболат Досаев, выступая перед депутатами.
По его словам, увеличение бюджета проводится за счет формирования дополнительных доходов за I квартал 2023 года, внутреннего перераспределения бюджетных средств и свободных остатков прошлого года.
Дополнительные средства пойдут на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, соцобеспечение, образование и здравоохранение, благоустройство и озеленение города, сообщил Досаев.
Напомним, 25 января акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре.
При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК. Читать: https://www.kt.kz/rus/society/_1377948299.html
Независимый эксперт Елена Ерзакович в эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года. Эксперта удивило "совершенно крошечное описание вопросов водоснабжения города". Также по ее мнению, в генплане много нерешенных вопросов в отношении транспортной инфраструктуры.