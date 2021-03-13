Глава государства подписал ряд законов

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, главой государства подписан закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц".

Теперь страны смогут передавать друг другу осужденных. Для этого совершенное деяние должно признаваться преступлением в обоих государствах, на передачу должны быть согласны оба государства, а от самого осужденного нужно письменное согласие на возвращение. Центральным органом, реализующим положения договора от Республики Казахстан, определена Генеральная прокуратура.

Президент подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республики Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года".

Документом устанавливаются чёткие функции судебных и правоохранительных органов по оказанию правовой помощи в сфере гражданского и уголовного производства.

Также подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества".

В законе определены механизмы для повышения качества разрабатываемых законодательных актов, проведения по ним системной разъяснительной работы и мониторинга принятых законов. Эти изменения поднимут законодательный процесс в стране на новый уровень и будут способствовать его открытости и эффективности.

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