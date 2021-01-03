Глава государства поручил увековечить память Розы Баглановой

Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по увековечиванию памяти народной артистки Казахстана Розы Баглановой, передает Kazakhstan Today.

1 января 2022 года легендарной певице Розе Баглановой исполнится 100 лет. Народная артистка Казахстана и СССР, Герой Казахстана, участница концертов на фронтах Великой Отечественной войны", - написал Токаев в Twitter .

Президент подчеркнул, что она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества как в Казахстане, так и за рубежом.

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