Глава государства провел встречу с экспертом в области международных отношений

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с известным американским экспертом в области международных отношений, профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, собеседники обсудили современные тенденции мирового развития и перспективы эволюции геополитического порядка в посткоронавирусный период.

Были также рассмотрены ключевые факторы переформатирования технологического уклада мировой экономики, в том числе в свете уроков пандемии COVID-19, актуализации проблематики изменения климата в международных отношениях.

Президент проинформировал ученого о проводимых в Казахстане реформах, а также ключевых приоритетах страны на внешнеполитической арене, в том числе в регионе Центральной Азии.

В завершение обстоятельной беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Фрэнсиса Фукуяму посетить Казахстан после улучшения эпидемиологической ситуации. В свою очередь профессор поблагодарил Главу государства за возможность встречи и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие по наиболее актуальным вопросам международной политики.

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