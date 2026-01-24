Хищение в частных школах и нецелевое использование в АПК: озвучены предварительные итоги аудита
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Мади Такиев доложил о предварительных итогах аудита финансирования частных школ и агропромышленного комплекса премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, проведенный Министерством финансов аудит финансирования частных школ выявил ряд системных нарушений. В их числе:
● завышение численности учащихся за счет приписок и многократные переводы между школами;
● необоснованное завышение количества ученических мест без учета фактической вместимости зданий;
● извлечение двойной выгоды за счет занижения доходов в налоговой отчетности для получения бюджетного финансирования и сокращения при этом налоговых выплат;
● проведение текущего и косметического ремонта вместо капитального.
Министр финансов привел многочисленные факты нарушений.
Аудиторские мероприятия в Минфине продолжаются, и по их итогам будут подготовлены предложения и рекомендации по совершенствованию механизма финансирования частных школ", - заявили в пресс-службе.
Также, согласно результатам аудита финансирования агропромышленного комплекса, в период 2023-2024 годах общий объем выявленных нарушений составил порядка 300 млрд тенге, из которых прямые потери бюджета - 32 млрд тенге. Всего за 2 года на меры господдержки АПК было выделено порядка 1,2 трлн тенге.
В субсидировании аграриев установлены теневые схемы на сумму 5,5 млрд тенге. В частности, в 11 регионах зафиксированы случаи фиктивной продажи одного и того же крупного рогатого скота между получателями субсидий на 808,1 млн тенге (...) По инвестиционным проектам АПК, реализуемым в рамках бюджетных кредитов, выявлены нарушения на сумму 13,3 млрд тенге. Установлены факты, когда скот и оборудование либо не поставлялись вовсе, либо поставлялись в меньшем объеме; отдельные строительные работы оплачивались, но фактически не выполнялись", - заявили в правительстве.
Кроме того, выявлены грубые нарушения при выдаче микрокредитов конечным заемщикам с просроченной задолженностью и действующими арестами. Мади Такиев доложил, что 25 заемщиков с общей задолженностью 45,8 млн тенге получили кредиты на сумму 177,7 млн тенге.
В ходе встречи руководитель правительства дал ряд поручений:
● внедрить сквозной цифровой мониторинг с интеграцией информационных систем Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и местных исполнительных органов;
● пересмотреть системы субсидирования с ориентацией на фактический выход продукции вместо бумажных показателей;
● использовать форматно-логический контроль, блокирующий продажу субсидированного скота до выполнения условий господдержки;
● проводить обязательную государственную экспертизу строительно-монтажных работ по инвестиционным проектам, реализуемым с использованием государственных кредитов.
Материалы по конкретным фактам нарушений передаются в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах.