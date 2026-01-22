В Казахстане введут мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства сообщила, что для эффективного и целевого использования бюджетных средств будет введен мораторий на размещение государственного заказа в новых частных школах, сообщает пресс-служба правительства.
Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона. При этом в качестве приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых образовательных объектов взамен аварийных школ", - подчеркнула Аида Балаева.
Вице-премьер добавила, что для привлечения частных инвестиций в сферу образования сохранен механизм компенсации инвестиционных затрат без предоставления государственного заказа. Параллельно Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлять постлицензионный контроль частных школ.
В рамках контроля особое внимание будет уделено соблюдению качества образования, обеспеченности педагогическими кадрами и безопасности детей. Министерство здравоохранения в соответствии с поручением президента переходит к планированию медицинской помощи с опорой на реальные потребности населения, демографические и миграционные данные. Объемы финансирования будут направляться наиболее эффективным государственным и надежным частным медицинским организациям", - заявили в правительстве.
Кроме того, для предотвращения двойных оплат и фиктивной отчетности будет внедрен единый цифровой контроль.
Данные по двойным платежам будут сопоставляться, а информация из всех источников финансирования интегрироваться. Обратная связь с пациентами будет осуществляться через мобильное приложение. Одновременно будет усилен контроль качества и ужесточены лицензионные требования. Эти меры направлены на формирование справедливой, прозрачной и эффективной системы финансирования, а также на повышение качества здоровья населения", - заявили в пресс-службе.
Также сообщается, что система обязательного социального медицинского страхования передана в ведение Министерства финансов.
Совместно с правоохранительными органами проводится проверка в рамках принципа "Закон и порядок". Кроме того, утвержден план мероприятий по пересмотру механизмов финансирования частных медицинских и образовательных организаций", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят правила финансирования школ и медицинских организаций.