В Казахстане введут мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах

Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства сообщила, что для эффективного и целевого использования бюджетных средств будет введен мораторий на размещение государственного заказа в новых частных школах, сообщает пресс-служба правительства.

Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона. При этом в качестве приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых образовательных объектов взамен аварийных школ", - подчеркнула Аида Балаева.


Вице-премьер добавила, что для привлечения частных инвестиций в сферу образования сохранен механизм компенсации инвестиционных затрат без предоставления государственного заказа. Параллельно Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлять постлицензионный контроль частных школ.

В рамках контроля особое внимание будет уделено соблюдению качества образования, обеспеченности педагогическими кадрами и безопасности детей. Министерство здравоохранения в соответствии с поручением президента переходит к планированию медицинской помощи с опорой на реальные потребности населения, демографические и миграционные данные. Объемы финансирования будут направляться наиболее эффективным государственным и надежным частным медицинским организациям", - заявили в правительстве.


Кроме того, для предотвращения двойных оплат и фиктивной отчетности будет внедрен единый цифровой контроль.

Данные по двойным платежам будут сопоставляться, а информация из всех источников финансирования интегрироваться. Обратная связь с пациентами будет осуществляться через мобильное приложение. Одновременно будет усилен контроль качества и ужесточены лицензионные требования. Эти меры направлены на формирование справедливой, прозрачной и эффективной системы финансирования, а также на повышение качества здоровья населения", - заявили в пресс-службе.


Также сообщается, что система обязательного социального медицинского страхования передана в ведение Министерства финансов.

Совместно с правоохранительными органами проводится проверка в рамках принципа "Закон и порядок". Кроме того, утвержден план мероприятий по пересмотру механизмов финансирования частных медицинских и образовательных организаций", - добавили в правительстве.


Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят правила финансирования школ и медицинских организаций.
 
19.01.2026, 13:45 24141

Внести изменения в правила подготовки и издания учебников поручили Минпросвещения после аудита

Формирование тематического плана теперь автоматизировано
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внести изменения в правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и учебно-методических комплексов поручили Министерству просвещения Казахстана после аудита Высшей аудиторской палаты, сообщает пресс-служба ВАП.

В частности, изменения должны были предусматривать:

  • утверждение тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам;
  • обязательное размещение тематического плана в открытом доступе;
  • введение требования о включении в авторский коллектив не менее трех квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом работы;
  • установление четких критериев экспертной оценки учебников;
  • обновление подходов к мониторингу качества учебников и УМК, чтобы соблюдался 5-летний срок их обновления.

В результате указанные изменения были утверждены приказом министра просвещения РК от 24 ноября. Обновленные нормы регламентируют порядок формирования тематического плана, требования к составу авторского коллектива, критерии экспертной оценки, а также уточняют процедуры мониторинга качества учебников и УМК. Формирование тематического плана теперь автоматизировано: издательства и разработчики подают заявки через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования", - говорится в сообщении.


Также закреплено, что подготовка учебников и электронных учебников осуществляется разработчиками или издательствами, которые формируют авторский коллектив из ученых, методистов и педагогов, прошедших соответствующие обучающие курсы.

Дополнительно Министерству было поручено автоматизировать процессы учета и контроля школьных библиотечных фондов, а также прием учебников и УМК на экспертизу. Принятые меры, включающие автоматизацию ключевых процессов и существенную доработку нормативной базы, позволят повысить качество учебников и сопутствующих материалов, сократить риски субъективности и ошибок, а также обеспечить их своевременное обновление", - добавили в ВАП.


Ранее ВАП провела аудит систем пенсионного и социального обеспечения.
 
17.01.2026, 17:48 39906

В Казахстане ужесточат требования к порядку открытия и управления частными школами

Частные школы будут открывать только при реальной потребности
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется пересмотр правил деятельности частных школ: их открытие будет разрешено только в регионах с реальной потребностью, а требования к учредителям и руководству образовательных организаций существенно ужесточат. Об этом на совещании с учредителями и директорами частных школ Алматы сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Жулдыз Сулейменова сообщила об изменениях в подходах к лицензированию и работе частных образовательных учреждений. В дальнейшем частные школы будут открываться исключительно в регионах, где существует реальная потребность. Лицензии будут выдаваться исключительно в случаях, когда необходимо заменить трехсменные школы и школы, находящиеся в аварийном состоянии, а также в регионах с дефицитом государственных школ.

Одновременно в рамках законодательства будут усилены требования к учредителям частных школ. Они будут отвечать за качество образования, уровень квалификации педагогов и обеспечение безопасности учащихся. Также планируется изменить порядок назначения директоров школ. В дальнейшем решения о назначении будут приниматься с учетом согласования с отраслевым министерством и местными исполнительными органами, а не только по усмотрению учредителей.

По данным ведомства, на сегодняшний день оцифрованы документы 785 частных школ. Всего в стране действует 890 частных школ, имеющих лицензию. Кроме того, правительство намерено ввести мораторий на размещение государственного образовательного заказа во вновь открываемых частных школах.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 206 частных школ, получающих госфинансирование, не соответствовали установленным требованиям. Выявлены случаи приписок и двойного учета учащихся и учителей, превышения допустимой проектной мощности и другое.
 
15.01.2026, 15:20 57286

Переход с Kundelik на BilimClass: школы Алматы остаются на новой платформе

BilimClass апробировали в 15 школах города, после чего учителя и администрации школ подтвердили соответствие сервиса всем требованиям
Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы отклонил требование о запрете перехода городских школ на платформу BilimClass, сообщает пресс-служба компании Bilim Group.

В третьей четверти 2025-2026 учебного года все государственные школы Алматы перешли на отечественный сервис BilimClass. Перед внедрением платформы был пилотный проект: BilimClass апробировали в 15 школах города, после чего учителя и администрации школ подтвердили соответствие сервиса всем требованиям", - говорится в сообщении.


При этом отмечается, что управления образования самостоятельно принимают решение по выбору электронных журналов, ориентируясь на требования школ и удобство для педагогов и учащихся.

Переход на BilimClass продиктован необходимостью обеспечения сохранности данных и их защиты, так как главный приоритет платформы - информационная безопасность", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в начале года управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года.

13 января 2026 года специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в рамках гражданского дела по иску ТОО "Күнделік (Kundelik)" к КГУ "Управление образования города Алматы" вынес определение о принятии мер по обеспечению иска.
 
14.01.2026, 09:43 73301

В Алматы суд приостановил переход с платформы Kundelik на BilimClass

Владелец Kundelik подал иск
Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 января 2026 года специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в рамках гражданского дела по иску ТОО "Күнделік (Kundelik)" к КГУ "Управление образования города Алматы" вынес определение о принятии мер по обеспечению иска, сообщили в ТОО "Күнделік".

Судебным определением запрещено КГУ "Управление образования города Алматы", а также всем подведомственным ему районным отделам образования, школам и образовательным организациям города Алматы совершать любые действия, направленные на переход, внедрение, замену, тестирование, пилотирование информационной платформы BilimClass", - говорится в сообщении.


До вступления решения суда по настоящему делу в законную силу платформа BilimClass подлежит исключению из использования в образовательных организациях города Алматы, в том числе в качестве альтернативной, параллельной либо временной информационной системы, отметили в ТОО "Күнделік".

Напомним, в начале года управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года.
 
10.01.2026, 10:20 103241

В Казахстане началось январское ЕНТ

В этом году формат ЕНТ остается без изменений
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Около 187 тысяч человек подали заявления для участия в ЕНТ, что на 20 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Из них 75,2% изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 24,6% - на русском, 189 человек - на английском языке, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

Отмечается, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

По данным Министерства высшего образования, наиболее часто выбираемой комбинацией профильных предметов является "Математика-Физика" - 19,2%. Это будущие учителя, инженеры, механики, техники и технологи, энергетики, строители. Далее идут комбинации "Биология-Химия" - 16,9% и "Творческий экзамен" - 9,7%, соответственно, это будущие медики и специалисты творческих сфер.

Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.

В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

Время тестирования - 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут.

Напомним, в январском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучавшиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Как сообщалось ранее, заявки на январское ЕНТ можно было подать с 22 декабря 2025 года.
 
22.12.2025, 15:09 223466

Казахстанские школьники отдохнут 10 дней на зимних каникулах

В Министерстве просвещения подчеркнули, что важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьники отдохнут 10 дней - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года - на зимних каникулах, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно", - заявили в пресс-службе.


В ведомстве подчеркнули, что важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств.

В частности, детям в свободное время рекомендуется:

  • чтение книг;
  • посещение познавательных экскурсий в музеи, выставочные залы, научные центры и к историческим памятникам;
  • участие в спортивных играх, катание на коньках и лыжах;
  • участие в благотворительных акциях и других мероприятиях.

В школах и организациях дополнительного образования рекомендуется проведение ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий. Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи необходимо совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, общественной безопасности детей, пожарной безопасности дома и кибербезопасности", - добавили в пресс-службе.


Напомним, новогодние выходные приходятся на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
 
19.12.2025, 16:38 252011

С 22 декабря стартует прием заявок на январское ЕНТ

Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - в Казахстане 22 декабря стартует прием заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании, который продлится до 30 декабря, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля.

В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих групп образовательных программ в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", - напомнили в министерстве.


Отмечается, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.

В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий также не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.

Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Напомним, с 2027 года в Казахстане начнут тестировать новый формат ЕНТ.
 
17.12.2025, 14:22 272576

Новый формат ЕНТ начнут тестировать в Казахстане с 2027 года

С 2029 года последует его масштабирование
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новый формат ЕНТ будут тестировать в Казахстане с 2027 по 2029 год. Об этом в кулуарах мажилиса сообщила вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова.

Кобенова рассказала, что Казахстан начал совместную работу с американской компанией, направленную на совершенствование ЕНТ.

Эта работа будет проходить поэтапно. С 2027 года - в пилотном режиме постепенно. Потом с 2029 года будет масштабирование", - сказала вице-министр.


Ранее Национальный центр тестирования РК опубликовал пороговые баллы ЕНТ на 2026 год.

Формат ЕНТ включает 5 предметов: 3 обязательных и 2 профильных.

В 2026 году абитуриентам необходимо набрать следующие пороговые баллы:

  • математическая грамотность - 10 заданий, пороговый балл - 3;
  • грамотность чтения - 10 заданий, пороговый балл - 3;
  • история Казахстана - 20 заданий, пороговый балл - 5;
  • 1 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5;
  • 2 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5.
 
