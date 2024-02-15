14.02.2024, 20:53 37806
Холдингу Al Faisal предложили построить знаковое здание в Астане
Президент Казахстана встретился с катарскими бизнесменами
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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Катар встретился с представителями бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята. Собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики. Муатаз Аль-Хаят и Рамез Аль-Хаят проинформировали президента о планах по строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане и электростанции на основе технологии парогазовых установок в Кызылординской области, а также о намерении принять участие в строительстве новой компрессорной станции, газопроводов Бейнеу - Бозой - Шымкент и Актобе - Костанай.
Во время беседы с председателем совета директоров Al Faisal Holding, председателем Ассоциации катарских бизнесменов, координатором делового сотрудничества с Казахстаном Фейсалом бен Касимом Аль Тани были обсуждены вопросы укрепления двусторонних экономических и инвестиционных контактов. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в строительном секторе, туризме и гостиничном бизнесе, а также реализации совместных проектов в сфере образования. Холдингу Al Faisal предложено изучить перспективы строительства знакового здания в Астане, которое станет символом дружеских отношений между Казахстаном и Катаром.
В ходе встречи с руководителем одного из крупнейших суверенных фондов мира Мансуром Ибрагимом Аль-Махмудом были рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействия в финансовой сфере. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество между Qatar Investment Authority и фондом "Самрук-Казына" может стать основной движущей силой экономического партнерства между двумя странами.
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15.02.2024, 09:05 6396
Президент Казахстана стал первым иностранным лидером, выступившим перед консультативным советом Катара
Фото: Акорда
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Доха. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами Консультативного совета Государства Катар. Он стал первым иностранным лидером, выступившим перед Консультативным советом, сообщила пресс-служба Акорды.
Сегодня Катар известен своей передовой и быстрорастущей экономикой, а также активной и миролюбивой внешней политикой. Под руководством Его Высочества шейха Тамима бен Хамада Аль Тани ваша страна добилась больших успехов. Катар по праву может гордиться своей крепкой экономикой и процветающим обществом. Мы восхищены вашей национальной программой "Катар-2030", которая уникальным образом сочетает в себе модернизацию и национальные ценности. Я желаю нашим катарским друзьям успехов в осуществлении этой благородной миссии. В этой связи Консультативный совет оказывает важнейшую законодательную поддержку амбициозным реформам и осуществляет надзор за основными внутренними процессами, - заявил президент Казахстана.
Он рассказал о строительстве "Справедливого Казахстана" на принципах правосудия, верховенства закона, равенства и ответственности. В 2022 году начата масштабная модернизация политической системы страны.
По его мнению, Казахстан и Катар поддерживают прочные партнерские отношения, основанные на крепких узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке.
К настоящему времени мы реализовали множество совместных проектов в различных отраслях экономики, включая энергетику, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, строительство и туризм. Мы видим много возможностей для Катара стать одним из 10 крупнейших инвесторов в Казахстане в ближайшем будущем. На встрече с эмиром мы поставили новую цель - увеличить объем торговли. Имеются широкие перспективы в области разведки нефти и газа. Мы работаем над тем, чтобы применять лучшие мировые практики, способствующие значительным геологическим открытиям", - подчеркнул глава государства.
Наряду с этим он считает, что еще одну возможность открывают международные транспортные и транзитные маршруты. В этом контексте возлагаются большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и значительное увеличение грузопотока по этому коридору.
С большим удовлетворением отмечаю возросшее в последнее время взаимодействие между нашими странами. Бизнесмены и граждане обеих стран пользуются безвизовым режимом, еженедельно выполняется около 20 авиарейсов. Однако есть и возможности для роста, поэтому впереди нас ждет большая работа. Я уверен, что мой визит и сегодняшний обмен мнениями с руководством Катара будут способствовать дальнейшему укреплению наших отношений", - отметил лидер Казахстана.
По его мнению, Центральная Азия переживает переломный момент в своей истории. Политические и экономические контакты заметно активизировались.
Мы формируем новый образ Центральной Азии - региона, который с древнейших времен играл важную роль в развитии цивилизаций, а также открывает уникальные возможности в настоящем и будущем. В этом контексте мы придаем большое значение полномасштабному партнерству с Катаром. Казахстан готов приложить все усилия в этом направлении. Первый саммит "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Джидде в прошлом году продемонстрировал стремление наших стран к развитию внутрирегионального сотрудничества. Уверен, результаты этой встречи на высшем уровне будут способствовать дальнейшему укреплению политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, содействовать региональной безопасности и стабильности, продвижению отношений между людьми и поддержке усилий по устойчивому развитию в глобальном масштабе", - сказал президент.
Токаев сообщил, что Казахстан в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества планирует активизировать сотрудничество с наблюдателями и партнерами по диалогу, включая Катар.
Вместе с тем в выступлении были затронуты вопросы изменения климата, исполнений обязательств по достижению углеродной нейтральности.
В июне мы проводим 2-й Международный форум Астана, который пройдет под девизом "Построим лучший мир вместе". Я очень надеюсь, что эта платформа будет способствовать объединению усилий для решения острых проблем, включая изменение климата, нехватку продовольствия и энергетическую безопасность. Кроме того, в этом году Казахстан и Франция будут сопредседательствовать на первом тематическом саммите One Water на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. И последнее, но не менее важное: Астана также намерена провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН в 2026 году. Только благодаря коллективным действиям и сотрудничеству мы сможем решить климатическую проблему", - подытожил свое выступление лидер Казахстана.
14.02.2024, 20:38 38341
Премьеру Казахстана рассказали о производстве новой продукции на патронном заводе
Казахстанский патронный завод является уникальным предприятием
Фото: пресс-служба правительства РК
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Караганда. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, в рамках которой посетил ряд ключевых производственных предприятий и ознакомился с актуальными проблемными вопросами промышленного сектора, сообщает пресс-служба главы правительства.
Аким региона Ермаганбет Булекпаев проинформировал главу правительства, что в области сформирован пул из 61 инвестиционного проекта на 1,5 трлн тенге с созданием свыше 14 тыс. рабочих мест. Большинство из них в горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли и строительной сфере.
В ходе посещения специальной экономической зоны "Сарыарка" Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью патронного завода Steel Manufacturing. В 2024 году здесь планируется завершить пусконаладку винтовочной линии, а также ожидается запуск серийного производства патронов различных калибров.
Казахстанский патронный завод является уникальным предприятием. Тут обеспечен высокий уровень безопасности и автоматизации, практически все процессы по сборке патронов проходят без человеческого участия. Ранее в РК не было своего производства стрелковых боеприпасов, а все потребности страны закрывались за счет старых запасов или приобретались за рубежом.
Премьер-министр подчеркнул, что завод должен работать на полную мощность, поэтому нужно организовать его загрузку за счет плановых заказов силовых ведомств.
Затем Олжас Бектенов посетил производственные цеха металлургического комбината Qarmet. Премьер-министр провел совещание по решению актуальных вопросов и дальнейшему развитию Qarmet.
14.02.2024, 20:31 39251
Токаев пригласил катарские компании принять участие в добыче и переработке кобальта и лития
По итогам круглого стола был подписан ряд документов
Фото: Акорда
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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-катарском инвестиционном круглом столе, сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня у меня состоялась продуктивная беседа с руководством Катара. Мы достигли договоренностей в различных областях и поручили нашим правительствам тесно работать над их реализацией. Уверен, что мой визит откроет новые горизонты для дальнейшего укрепления наших многогранных отношений", - сказал президент.
Лидер Казахстана выразил надежду, что многие присутствующие на мероприятии внесут свой вклад в успешное развитие казахстанско-катарских экономических отношений. Со своей стороны государство готово предоставить налоговые и таможенные преференции, софинансирование проектов, частичные гарантии и механизмы поддержки экспорта.
Он предложил активизировать усилия казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня и делового совета для выведения партнерства на новый уровень. Казахстан рассчитывает, что недавно ратифицированное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций укрепит инвестиционное сотрудничество между странами.
По словам Касым-Жомарта Токаева, энергетический сектор является основой взаимодействия двух стран. Казахстан готов предоставить широкие возможности для разведки нефти и газа.
Особое внимание в речи было уделено взаимодействию в секторе возобновляемой энергетики.
Глава государства пригласил катарские компании принять участие в добыче и переработке критически важных видов сырья, таких как кобальт, литий и другие, необходимых для мировой экономики. Наряду с этим глава государства подчеркнул, что возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства.
Лидер Казахстана назвал еще одним важным направлением взаимодействия двух стран контакты в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий.
Завершая свое выступление, глава государства пригласил катарских бизнесменов принять участие в международном форуме "Астана" в июне 2024 года.
По итогам круглого стола был подписан ряд документов между деловыми кругами Казахстана и Катара.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром - министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.
14.02.2024, 18:04 43356
Токаев призвал компании Катара к сотрудничеству
Он отметил, что высоко оценивает уровень отношений между Казахстаном и Катаром
Фото: Акорда
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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с премьер-министром - министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани призвал катарские компании к сотрудничеству в развитии крупных инфраструктурных проектов в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана также призвал правительства двух стран сосредоточиться на четкой экономической повестке для обеспечения положительной динамики торговли.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что возлагает большие надежды на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Он отметил, что уделяет приоритетное внимание расширению доступа к крупным рынкам залива и изучению новых транзитных маршрутов.
Глава государства заявил, что высоко оценивает уровень отношений между Казахстаном и Катаром, и выразил уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности выведут партнерство на новый уровень.
Как я уже сказал Его Высочеству эмиру Катара, мы подняли наши отношения на уровень стратегического партнерства между обеими странами. Я считаю, что это очень большое достижение. Я рад видеть этот результат, но в то же время мы не должны успокаиваться, нам нужно идти вперед и исследовать новые возможности нашего взаимного сотрудничества", - сказал лидер РК.
На переговорах также были обсуждены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, цифровизации и энергетике.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи был подписан ряд важных документов, среди которых соглашение по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган.
14.02.2024, 17:20 45216
Президенту Казахстана вручили меч основателя Катара
Фото: telegram.org/Aqorda
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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе его визита в Катар вручили меч основателя государства шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани, сообщает пресс-служба президента РК.
Меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани - высший государственный символ Катара. Его лично вручает эмир Катара монархам, принцам, а также главам государств за заслуги перед Государством Катар и всем человечеством", - заявили пресс-службе.
Отмечается, что первым зарубежным лидером, которому вручили этот меч, стал король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд.
Символ является точной копией меча основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани. Ножны изготовлены из желтого золота и украшены с обеих сторон. Лезвие изготовлено из драгоценной нержавеющей стали, рукоять, выполненная из верблюжьей кости, инкрустирована агатом и турмалином", - добавили в пресс-службе.
Напомни, Токаев прибыл с государственным визитом в Катар.
14.02.2024, 12:51 57141
В мажилисе произошли кадровые перестановки
В состав нижней палаты вошел представитель партии Respublica, также мажилисмены избрали нового председателя комитета по финансам и бюджету
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кадровые перестановки произошли в мажилисе.
В нижней палате парламента появился новый депутат, также мажилисмены избрали нового председателя комитета по финансам и бюджету.
После ухода Динары Шукижановой новым депутатом мажилиса стал Айтуар Кошмамбетов от партии Respublica. Он был избран в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию.
Также избрана новый председатель. Им стала экс-секретарь комитета Татьяна Савельева вместо мажилисмена Мади Такиева, чьи полномочия были прекращены в связи с переходом на другую работу. Напомним, Мади Такиев возглавил Минфин.
Сегодня мажилисмены приняли в работу несколько законопроектов, в числе которых Водный и Строительный кодексы. Также депутаты одобрили поправки в законопроект о миграции, запрещающий въезд в Казахстан насильникам детей, экстремистам и террористам.
14.02.2024, 12:30 58131
Законопроект о запрете въезда в Казахстан насильникам детей, экстремистам и террористам одобрили в мажилисе
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения и уголовно-исправительной системы.
В законопроекте предлагается ограничить возможность въезда, а также приема в гражданство Казахстана лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Кроме того, запрещается въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности", - говорится в сообщении мажилиса.
Также в законопроект по вопросам миграции населения внесены поправки, которые дают трудовым иммигрантам возможность получать трудовое разрешение на любой срок от одного до двенадцати месяцев по их заявлению.
Сейчас такое разрешение выдается на срок, который может составлять не иначе, как один, два, три или двенадцать месяцев. При этом продление срока трудового разрешения может также составлять один, два или три месяца", - уточнили в мажилисе.
Кроме того, продлить трудовое разрешение теперь можно будет до истечения его срока без выезда из страны, но максимум на три месяца.
Законопроектом также разрешается давать переселенцам в аренду земли для занятия сельским хозяйством.
Получить земельные участки сельхозназначения вне конкурса переселенцы смогут в принимающих регионах, определенных правительством.
Они будут предоставляться на праве временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды) без права отчуждения и передачи сроком до пяти лет", - сообщили в мажилисе.
Еще одно изменение касается использования документов с истекшим сроком действия. Теперь просроченные документы будут действительны при ЧС.
Ранее депутаты предложили хирургически кастрировать насильников детей и ввести для них пожизненное лишение свободы.
14.02.2024, 11:09 56036
Минсельхоз выделил 35 млрд тенге на льготное кредитование посевной
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства перечислило второй транш оператору программы "Кен дала" для обеспечения раннего финансирования посевной кампании 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
35 млрд тенге на льготное кредитование посевной направлено в АО "Аграрная кредитная корпорация".
Первый транш в объеме 15 млрд тенге в рамках бюджетного кредита был направлен в январе текущего года. В целом для льготного кредитования посевных и уборочных работ в текущем году одобрено 140 млрд тенге, таким образом, более трети из них уже поступают аграриям", - сообщили в Минсельхозе.
Раннее финансирование необходимо для качественного проведения работ, в том числе для подготовки почвы и обслуживания сельскохозяйственной техники, для закупа необходимых материалов: семян и удобрений.
Программа кредитования "Кен дала" предусматривает займы для конечного заемщика со ставкой не более 5% годовых в тенге.
На сегодня общий пул заявок, поступивших от фермеров в регионах, составляет 1,8 тыс. на общую сумму 62,6 млрд тенге. Оплачено 294 заявки на сумму 12,4 млрд тенге, остальные 1483 заявки на сумму 50,2 млрд тенге находятся на рассмотрении в АО "Аграрная кредитная корпорация", - говорится в информации Минсельхоза.
Ранее вице-министр энергетики РК Ерлан Аккенжанов сообщил, что аграрии получат дизтопливо по цене на 15% ниже розницы, по 250 тенге за литр.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?