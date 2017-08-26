Казахстан и Узбекистан намерены подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Глава военного ведомства Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков встретился с секретарем Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым, передает Kazakhstan Today.
В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного сотрудничества. В текущем году планируется подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран, сообщила пресс-служба МО РК.
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