Казахстан и Узбекистан намерены подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве

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Казахстан и Узбекистан намерены подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве25.08.2017
Государство  20:40

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - Глава военного ведомства Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков встретился с секретарем Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного сотрудничества. В текущем году планируется подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран, сообщила пресс-служба МО РК.
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