Казахстан ограничил вывоз лома и отходов черных металлов железнодорожным транспортом

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован - Опубликован приказ министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 ноября 2023 года № 64 "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных металлов".





Документом вводятся ограничения на вывоз сроком на шесть месяцев с территории Казахстана железнодорожным видом транспорта: коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (код ТН ВЭД ЕАЭС 7204, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) (за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0 - отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8 процентов содержания по массе или более никеля, 7204 21 900 0 - прочих, 7204 29 000 0 - прочих); бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава: коды ТН ВЭД ЕАЭС 7302 - изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов, 7303 00 - трубы, трубки и профиля полые, из чугунного литья, 7304 - трубы, трубки и профиля полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов, 7305 - трубы и трубки прочие, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 миллиметров, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов, 7306 - трубы, трубки и профиля полые прочие, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов, 8607 - части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей), за исключением вывоза через следующие железнодорожные пункты пропуска: "Жайсан" (Актюбинская область), "Аксу" (Костанайская область) и "Ауыл" (область Абай).





Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



