Казахстан усилит контроль за качеством воды и санитарной безопасностью

Фото: МИД РК

Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев провел встречу с генеральным директором авиакомпании Jazeera Airways Барасаном Пасупати, сообщает пресс-служба МИД РК.





В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Казахстаном и Кувейтом в гражданской авиации, а также перспективы его дальнейшего развития.





Отдельное внимание было уделено работе прямого авиарейса Эль-Кувейт - Алматы, выполняемого Jazeera Airways. Посол и представители компании обменялись оценками текущего пассажиропотока, динамики загрузки рейсов и факторов, влияющих на спрос со стороны граждан двух стран.





Во время встречи была рассмотрена возможность увеличения частоты выполняемых рейсов, в том числе расширение грузового потенциала авиакомпании. Стороны отметили, что это позволит увеличить объемы экспорта казахстанской продукции в Кувейт, включая товары агропромышленного комплекса.





В рамках встречи также были рассмотрены возможные новые направления авиасообщения между Казахстаном и Кувейтом. Стороны выразили взаимную заинтересованность в изучении потенциала расширения маршрутной сети, что будет способствовать укреплению деловых, туристических и гуманитарных связей между двумя государствами.





Казахский дипломат подчеркнул готовность посольства оказывать всестороннее содействие в дальнейших контактах с компетентными органами Казахстана.