Казахстанцам вернут около 1,6 млрд тенге за отопление

Работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, завершил Комитет по регулированию естественных монополий

Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию естественных монополий РК - Комитет по регулированию естественных монополий РК завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии.





Работа проведена в соответствии с законодательством, которое обязывает субъектов естественных монополий корректировать начисления за тепло в зависимости от фактической температуры наружного воздуха", - пояснили в ведомстве.





По итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1554,7 млн тенге (с учетом НДС).





Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой - в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2024-2025 годов либо за календарный год до конца 2025 года", - уточнили в комитете.





Возврат средств затронет все регионы страны. В частности, потребителям будет возвращено:





в Астане - 224,5 млн тенге;

в Алматы - 74,2 млн тенге;

в Карагандинской области - 457 млн тенге;

в Восточно-Казахстанской области - 257,2 млн тенге;

в Мангистауской области - 176,7 млн тенге;

в Костанайской области - 106,9 млн тенге;

в Северо-Казахстанской области - 74,8 млн тенге;

в Акмолинской области - 44,3 млн тенге;

в Павлодарской области - 34,8 млн тенге;

в Кызылординской области - 23,9 млн тенге;

в Актюбинской области - 24,1 млн тенге;

в Жамбылской области - 21,4 млн тенге;

в области Абай - 19,9 млн тенге;

в Атырауской области - 11,0 млн тенге;

в Западно-Казахстанской области - 3,4 млн тенге;

в Алматинской области - 0,5 млн тенге;

в Туркестанской области - 0,1 млн тенге;

в области Жетысу - 0,03 млн тенге.





Для потребителей Шымкента и области Улытау корректировка начислений не предусмотрена, поскольку стоимость регулируемой услуги была сформирована с учетом фактической температуры наружного воздуха.





В Астане перерасчет осуществлялся ежемесячно в течение всего отопительного сезона, что позволило более точно учитывать изменения температуры и отражать реальные объемы потребленного тепла.





Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в территориальные департаменты Комитета по регулированию естественных монополий, телефоны которых указаны на сайте ведомства.



