Комитет по развитию межэтнических отношений МИОР возглавил Галым Шойкин

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Приказом министра информации и общественного развития РК Галым Шойкин назначен на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До назначения Шойкин являлся заместителем председателя указанного Комитета, сообщает primeminister.kz .

Галым Шойкин родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Евразийский Национальный университет имени Л. Гумилева, Академию государственной службы при президенте РК, Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова. В разные годы занимал должности в управлении региональной политики и аналитической работы департамента молодежной политики Минкультуры, информации и общественного согласия РК, в Администрации президента РК.

Был первым заместителем председателя Акмолинского областного филиала НДП "Нур Отан". Затем работал зампредом Агентства РК по делам религий, председателем Комитета по делам религий Минкультуры и спорта РК, заведующим сектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК.

В 2019 году занимал должность руководителя управления внутренней политики Акмолинской области.

В 2019-2020 годы - директор департамента развития межэтнических отношений МИОР РК. В мае 2020 года был назначен заместителем председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства