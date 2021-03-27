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Комитет по развитию межэтнических отношений МИОР возглавил Галым Шойкин

26.03.2021 8776
Комитет по развитию межэтнических отношений МИОР возглавил Галым Шойкин
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Приказом министра информации и общественного развития РК Галым Шойкин назначен на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
До назначения Шойкин являлся заместителем председателя указанного Комитета, сообщает primeminister.kz.
 
Галым Шойкин родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Евразийский Национальный университет имени Л. Гумилева, Академию государственной службы при президенте РК, Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова. В разные годы занимал должности в управлении региональной политики и аналитической работы департамента молодежной политики Минкультуры, информации и общественного согласия РК, в Администрации президента РК. 
 
Был первым заместителем председателя Акмолинского областного филиала НДП "Нур Отан". Затем работал зампредом Агентства РК по делам религий, председателем Комитета по делам религий Минкультуры и спорта РК, заведующим сектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК. 
 
В 2019 году занимал должность руководителя управления внутренней политики Акмолинской области. 
 
В 2019-2020 годы - директор департамента развития межэтнических отношений МИОР РК. В мае 2020 года был назначен заместителем председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР.
 

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