LRT тестируют с участием 19 поездов в Астане

Фото: Правительство РК

Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр встретился с немецкой делегацией Федеральной земли Бавария во главе с министром по делам международного сотрудничества и Европы Баварии Эриком Байсвенгером, сообщили в пресс-службе правительства.





В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, технологической и сырьевой сферах, а также рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Романа Скляра в Мюнхен в апреле 2025 года.





Одним из таких практических результатов прошлогоднего визита стало состоявшееся ранее в этот же день подписание меморандума о взаимопонимании между правительством РК и правительством Федеральной земли Бавария.





Как отметил Роман Скляр, этот документ закладывает прочную институциональную основу для дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также запуска совместных проектов с высокой добавленной стоимостью.





В свою очередь Эрик Байсвенгер отметил высокую динамику взаимодействия с республикой, подчеркнув, что Бавария рассматривает Казахстан как надежного долгосрочного партнера в Центральной Азии. Он также выразил уверенность, что реализация положений меморандума позволит активизировать деловые контакты, расширить промышленную кооперацию и вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.





Отмечается, что Бавария является одной из ведущих экономик Федеративной Республики Германия. В настоящее время она занимает первое место среди федеральных земель Германии по объему товарооборота с Казахстаном.





Согласно официальным данным, объем взаимной торговли в 2025 году составил 3,4 млрд евро. Таким образом, Казахстан является ключевым торгово-экономическим партнером Баварии не только в Центральной Азии, но и в СНГ в целом", - рассказали в правительстве.



