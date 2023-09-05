Мажилис принял в работу законопроект о республиканском бюджете и гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2024-2026 годы

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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе прошло первое пленарное заседание новой сессии. Мажилисмены приняли в работу ряд новых законопроектов, сообщила пресс-служба мажилиса.





Среди них: о республиканском бюджете и гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2024-2026 годы, о защите прав потребителей с сопутствующим ему проектом, а также поправки по вопросам совершенствования и расширения сферы административной юстиции, по вопросам общественных объединений и два ратификационных законопроекта.





Также депутаты обсудили предстоящую работу в рамках послания главы государства.





Касым-Жомарт Кемелевич дал ответы на все эти и другие насущные проблемы наших граждан. Президент еще раз наглядно показал, что в центре внимания государства - забота о гражданах и повышение уровня их благосостояния. В следующем году с 1 января размер минимальной заработной платы повысится до 85 тысяч тенге. Эта мера охватывает 1,8 млн человек", - обратился председатель мажилиса Ерлан Кошанов к мажилисменам.





Среди приоритетных задач председатель мажилиса отметил поддержку отечественного производства, решение вопросов инфраструктуры, закредитованности населения, социальную поддержку людей, работающих во вредных условиях труда, принятие Налогового и Бюджетного кодексов, а также развитие цифровизации, науки и технологий.





Для комплексного решения вопросов качества и доступности воды для населения будет создано Министерство водных ресурсов и ирригации, для развития транспортно-логистической сферы - реорганизовано Министерство транспорта.





Особо спикер мажилиса отметил предложение президента о проведении референдума по строительству атомной электростанции. Вопрос получил широкий общественный резонанс и будет решаться с учетом мнения всего населения страны.





Наша задача - обеспечить качественное и оперативное исполнение поставленных главой государства задач на законодательном уровне. Каждый выделенный из республиканского бюджета тиын должен использоваться строго по назначению. Весь законотворческий процесс должен проходить прозрачно, с учетом мнения гражданского и экспертного сообщества, - заключил спикер мажилиса.





Также в ходе заседания рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса Галымжана Елеуова.



