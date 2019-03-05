Мажилис согласился с возражениями президента по законопроекту об усилении защиты права собственности

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента сегодня на пленарном заседании согласились с возражениями президента РК Нурсултана Назарбаева по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства", передает Kazakhstan Today.





Депутаты мажилиса по отдельным пунктам закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства" согласились с возражениями главы государства, касающимися усиления защиты прав собственности граждан, сообщила пресс-служба палаты.





Как сообщила заместитель руководителя администрации президента Алия Ракишева, 27 декабря 2018 года парламентом были приняты поправки по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства, который 28 декабря был внесен на подпись главе государства, пишет Kazpravda.kz





"Принятый закон направлен на реализацию посланий народу Казахстана от 31 января 2017 года и 5 октября 2018 года. В целом президент выражает поддержку этому закону. Но полагает необходимым сохранить отдельные действующие положения законодательства о гарантиях имущественных прав граждан, которые принятым законом исключены. Учитывая изложенное глава государства предложил исключить подпункты закона", - сказала Алия Ракишева.





Кроме того, мажилис сегодня одобрил пакет ратификационных законопроектов: соглашения Казахстана с Иорданией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о выдаче лиц, а также о передаче осужденных лиц.





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