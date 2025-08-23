22.08.2025, 18:21 25726
Минфин проверил границу с Китаем: пост "Майкапчагай" под вопросом
КГД рекомендовали рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности руководителя поста "Майкапчагай"
Фото: МФ РК
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель аппарата Министерства финансов РК Эрнар Ержанов совместно с заместителем председателя Комитета государственных доходов Бакытжаном Слямовым в рамках рабочей поездки посетили наиболее загруженные переходы на границе с Китаем - пункты пропуска "Майкапчагай" и "Бахты" (Восточно-Казахстанская область и область Абай), "Достык автомобильный" (область Жетысу), а также "Калжат" (Алматинская область), сообщает пресс-служба МФ РК.
На объектах ведутся работы по расширению полос движения, внедрению интеллектуальных систем управления потоком, установке современных сканеров и весовых комплексов. Подрядным организациям предписано нарастить темпы строительства. Подрядчик переведен на двухсменную работу с привлечением дополнительной техники", - говорится в сообщении.
По итогам проверки рекомендовано Комитету государственных доходов рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности руководителя поста "Майкапчагай".
Контроль будет вестись ежедневно, персональная ответственность неизбежна", - подчеркнул руководитель аппарата Минфина.
На всех пунктах пропуска внедряются решения по онлайн-мониторингу грузопотоков. Это позволит не только ускорить прохождение границы, но и минимизировать коррупционные риски.
Ожидается, что реализация проектов создаст новый стандарт качества таможенного сервиса: быстрый и прозрачный контроль, предсказуемые сроки, благоприятные условия для бизнеса и международных перевозчиков. В перспективе это укрепит роль Казахстана как ключевого транзитного моста между Европой и Азией, обеспечит рост товарооборота и новые возможности для отечественной экономики.
22.08.2025, 18:49
Казахстан получит от Китая грант в 100 млн юаней
Деньги будут направлены на развитие космической отрасли Казахстана
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития РК опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления правительства РК "Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве".
В соответствии с документом, Китай предоставит безвозмездный грант на развитие космической отрасли Казахстана в размере 100 000 000 юаней.
Ожидается, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции в Казахстан, а также нарастить научно-технический и производственный потенциал республики.
Документ доступен для публичного обсуждения до 24 августа.
22.08.2025, 15:10
Премьер-министр поручил до первого октября проверить реализацию всех автодорожных проектов в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта и Национальному центру качества до первого октября проверить реализацию всех автодорожных проектов, сообщает пресс-служба правительства.
По итогам внести отчет и предложения по наказанию виновных. Поручаю министерствам транспорта и финансов подготовить решения по усилению деятельности Национального центра качества", - подчеркнул Олжас Бектенов на совещании о ходе исполнения поручений президента по повышению качества автодорог.
Премьер-министр подчеркнул необходимость дальнейшего развития дорожной сети.
Также министерствам транспорта, финансов и КазАвтоЖол поручено обеспечить финансирование и определение подрядчиков, а министерствам промышленности и строительства, транспорта - разработать и утвердить механизм параллельного прохождения государственной экспертизы и строительно-монтажных работ для ускоренной реализации крупных проектов "под ключ".
В ходе совещания Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросах, требующих незамедлительного решения. В частности, названы регионы, включая Жетысускую и Алматинскую области, где продолжается практика приемки объектов вопреки замечаниям со стороны Национального центра качества.
Также отмечены проблемы с соблюдением гарантий подрядчиков и использованием некачественных материалов.
В качестве примера обозначена Павлодарская трасса, на которой было зафиксировано поднятие бетонного покрытия, в Северо-Казахстанской области 43% проверенных проб не соответствовали стандартам качества. Наибольшая критика качества дорог со стороны жителей населенных пунктов наблюдается в Атырауской и Туркестанской областях", - заявили в правительстве.
Кроме того, премьер-министр поручил увеличить гарантийный срок и усилить ответственность подрядных организаций за некачественное исполнение гарантийных обязательств.
Также с докладами в ходе совещания выступили вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, президент АО "КазДорНИИ" Арман Алибаева.
По данным Министерства транспорта, общая протяженность автомобильной сети страны составляет 185 тысяч километров, включая 25 тысяч километров дорог республиканского значения, 70 тысяч километров - местного и 90 тысяч километров - улицы населенных пунктов.
На законодательном уровне принят ряд поправок: введен запрет на приемку объектов в эксплуатацию без устранения замечаний Центра качества, а все проекты среднего ремонта с 2023 года обязаны проходить ведомственную экспертизу на правильность применения проектных решений и их стоимости", - заявили в пресс-службе.
В свою очередь президент АО "КазДорНИИ" Арман Алибаева проинформировала о внедрении цифровых технологий в дорожной отрасли.
За последние 5 лет институтом выполнено более 20 научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование технологий строительства и ремонта автодорог. На сегодня по стране реализуется несколько цифровых проектов. В целях повышения качества проектирования внедрена единая база дорожно-строительных материалов и технология Superpave, направленная на использование долговечных и надежных дорожных покрытий за счет точного подбора материалов под конкретные климатические условия и интенсивность движения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.
22.08.2025, 13:39
Токаев расширил полномочия АЗРК
Указ главы государства вступит в силу 1 сентября 2025 года
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом расширил полномочия Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
В число новых полномочий агентства вошли:
- согласование предлагаемой (продлеваемой) налоговой льготы;
- участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;
- организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- обеспечение соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;
- обеспечение защиты разработанных государственных секретов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе и в подведомственных ему организациях;
- разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг в регулируемой сфере.
Указ главы государства вступит в силу 1 сентября 2025 года, за исключением норм, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что АЗРК намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком", в действиях которого усматриваются признаки установления монопольно высокой цены на услуги.
22.08.2025, 12:19
АЗРК намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком"
В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установления монопольно высокой цены на услугу
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком". Сотового оператора подозревают в нарушении законодательства в области защиты конкуренции.
В частности, выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета.
Доступ к качественным услугам связи является неотъемлемой потребностью граждан, размещение сетей проводной связи (для предоставления услуг интернета) в многоквартирных жилых домах в конкурентных условиях имеет особое значение. Однако существующие законодательные ограничения не всегда предоставляли возможность обеспечить деятельность сторонних операторов связи в жилых домах", - рассказали в АЗРК.
Кроме того информацию о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации операторам выдавали на платной основе, хотя по законодательству о естественных монополиях взимание платы не предусмотрено.
На основании рекомендаций АЗРК, из нормативных актов исключены требования, обязывающие участника для присутствия на торгах по распределению радиочастотного спектра (РЧС) иметь в наличии разветвленную магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающей не менее 6 областей. В действующий закон "О связи" внесены поправки, обеспечивающие правовую регламентацию деятельности виртуальных операторов, а также позволяющие брать в аренду мощности сотовых операторов, что увеличит потенциал развития конкуренции на рынке", - сообщили в АЗРК.
Также агентство изучило динамику цен операторов связи на услуги проводного интернета.
В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установлении монопольно высокой цены на услугу. Так, у оператора связи в 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100 Мбит/сек., 200 Мбит/сек. и 500Мбит/сек. зафиксирован темп роста цен до 20%. В связи с чем, в настоящее время в отношении оператора Агентством проводится расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции", - добавили в АЗРК.
Кроме того, агентство провело анализ динамики цен на услуги сотовой связи, в рамках которого также выявлены признаки установления монопольно высокой цены. В настоящее время, рассматривается вопрос назначения расследования нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении оператора сотовой связи.
Ранее, в марте, АЗРК уже проводил анализ состояния конкуренции на рынке услуг проводного интернета и выявил в действиях АО "Казахтелеком" признаки установления монопольно высокой цены на товар.
21.08.2025, 19:21
В правительстве обсудили вопросы развития отрасли редких и редкоземельных металлов
Производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов в рамках исполнения поручений президента, поставленных на расширенном заседании правительства по привлечению передовых технологий и инвестиций в эту сферу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внедрения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.
По информации Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%. С 2018 года государственное финансирование отрасли составило 67 млрд тенге.
Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2 млн 038 тыс. кв км, а к 2026 году достигнет 2,2 млн кв км.
В настоящее время в Казахстане производится бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.
Перспективными направлениями отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов.
Правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплексный план на 2024-2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП "Жезказганредмет". Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе по редким и редкоземельным металлам.
По итогам совещания премьер-министр поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановки на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов.
21.08.2025, 18:01
Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
Фото: telegram/Aqorda
Бишкек. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику, сообщает пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту "Манас" главу нашего государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан расширяют союзнические отношения.
21.08.2025, 17:24
В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени
Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени через систему E-fish, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
В рамках реализации Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры" в Закон РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" внесены изменения, согласно которым субъекты рыбного хозяйства обязаны регистрироваться в информационной системе мониторинга рыб и других водных животных Е-fish, а также своевременно вносить в нее необходимые данные и сведения", - заявили в пресс-службе.
По данным министерства, система Е-fish позволяет в режиме реального времени отслеживать объемы вылова, перемещение и реализацию рыбы и рыбной продукции, обеспечивает достоверность статистических данных, снижает административную нагрузку на бизнес.
Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты в уполномоченный орган, а также вести электронный промысловый журнал, не выходя из дома или офиса", - добавили в Минсельхозе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге.
21.08.2025, 13:01
Крайне опасная угроза: в Генпрокуратуре рассказали об ответственности за создающие помехи самолетам беспилотники
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступила в силу новая статья о введении уголовной ответственности за создание помех управлению воздушным судом лазерными устройствами и беспилотными летательными аппаратами, сообщает Генеральная прокуратура РК.
В ведомстве подчеркнули, что угроза, связанная с ослеплением пилотов лазерными устройствами, носит реальный и крайне опасный характер.
Такие действия создают прямую угрозу безопасности полетов, особенно в критические моменты - при взлете и посадке. Пилоты могут временно потерять зрение, что потенциально может привести к авиационному происшествию", - пояснили в Генпрокуратуре.
По данным авиационных служб Казахстана за последние 6 лет зафиксировано 98 случаев ослепления экипажей пассажирских авиалайнеров. Наибольшее число фактов имело место в международном аэропорту города Алматы.
Если в 2017 году было зафиксировано 8 сообщений, то в 2023 году уже 30. До последнего времени отечественное законодательство не предусматривало специальной ответственности за подобные действия, что существенно затрудняло привлечение виновных к ответственности", - уточнили в ведомстве.
Между тем, в таких странах как в Австралия, Германия, Новая Зеландия, Канада и США, лазерное ослепление пилотов квалифицируется как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Принятый 16 июля закон вводит в Уголовный кодекс РК новую статью 352-1, устанавливающую уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном с использованием лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.
Наказание варьируется в зависимости от последствий содеянного от штрафа или ареста до лишения свободы сроком до 10 лет. Прокуратура рассматривает данное нововведение как важный шаг по защите общественной безопасности и предупреждению преступных посягательств в сфере транспорта. Такие деяния не являются безобидной шалостью. Это - грубое нарушение закона, ставящее под угрозу жизни и здоровье десятков, а порой и сотен людей", - заявили в Генпрокуратуре.
Там подчеркнули, что будут принимать все необходимые меры для обеспечения неотвратимости наказания и профилактики подобных правонарушений.
