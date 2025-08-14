Многостороннее взаимодействие в борьбе с преступностью обсудили главы МВД стран СНГ

Рассказать друзьям

Санкт-Петербург. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание совета министров внутренних дел государств - участников Содружества Независимых Государств. Члены делегаций обсудили многостороннее взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, сообщает Polisia.kz





Участниками заседания выработан ряд решений, направленных на дальнейшее укрепление партнерства между министерствами внутренних дел стран СНГ. В частности, участники обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения. По итогам обсуждения определена базовая организация, ответственная за повышение квалификации и переподготовку кадров в этой сфере. В целях повышения эффективности раскрытия преступлений принято решение о проведении анализа практики экспертно-криминалистической деятельности ОВД стран СНГ и выработки рекомендации по ее улучшению.





В целях усиления борьбы с незаконной миграцией глава МВД РК Ержан Саденов озвучил предложения по улучшению механизмов обмена информацией, оптимизации сроков исполнения взаимных запросов, а также необходимости корректировки международных правовых актов, которые были поддержаны членами совета.





Он также проинформировал участников, что в текущем году в интересах стран СНГ полицией Казахстана разысканы 374 преступника, включая лиц, десятилетиями скрывавшихся от правосудия за тяжкие и особо тяжкие преступления.





Пресечена деятельность 13 организованных преступных групп, в том числе трех транснациональных, занимавшихся производством и сбытом синтетических наркотиков. Задержаны 119 граждан государств СНГ. Считаю необходимым активизировать работу по проведению совместных специальных операций, направленных на ликвидацию каналов наркотрафика с задержанием всех участников преступной цепочки", - отметил в своем выступлении глава казахстанской делегации.