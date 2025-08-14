13.08.2025, 13:31 32846

Многостороннее взаимодействие в борьбе с преступностью обсудили главы МВД стран СНГ

В текущем году в интересах стран СНГ полицией Казахстана разысканы 374 преступника
Санкт-Петербург. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание совета министров внутренних дел государств - участников Содружества Независимых Государств. Члены делегаций обсудили многостороннее взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, сообщает Polisia.kz.

Участниками заседания выработан ряд решений, направленных на дальнейшее укрепление партнерства между министерствами внутренних дел стран СНГ. В частности, участники обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения. По итогам обсуждения определена базовая организация, ответственная за повышение квалификации и переподготовку кадров в этой сфере. В целях повышения эффективности раскрытия преступлений принято решение о проведении анализа практики экспертно-криминалистической деятельности ОВД стран СНГ и выработки рекомендации по ее улучшению.

В целях усиления борьбы с незаконной миграцией глава МВД РК Ержан Саденов озвучил предложения по улучшению механизмов обмена информацией, оптимизации сроков исполнения взаимных запросов, а также необходимости корректировки международных правовых актов, которые были поддержаны членами совета.

Он также проинформировал участников, что в текущем году в интересах стран СНГ полицией Казахстана разысканы 374 преступника, включая лиц, десятилетиями скрывавшихся от правосудия за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Пресечена деятельность 13 организованных преступных групп, в том числе трех транснациональных, занимавшихся производством и сбытом синтетических наркотиков. Задержаны 119 граждан государств СНГ. Считаю необходимым активизировать работу по проведению совместных специальных операций, направленных на ликвидацию каналов наркотрафика с задержанием всех участников преступной цепочки", - отметил в своем выступлении глава казахстанской делегации.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МВДСНГПреступность

новости по теме

14.08.2025, 09:13 10851

В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью

Штаб создан по поручению президента
В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью
Фото: Depositphotos
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на заседании Совета безопасности, распоряжением премьер-министра образован Республиканский штаб по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности под руководством премьер-министра, сообщили в пресс-службе правительства.

Заместителями руководителя определены заместитель премьер-министра и министр внутренних дел.

Основными задачами штаба определены координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу, выработка эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц", - уточнили в правительстве.


В состав штаба вошли представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также руководители ряда ответственных министерств.

Распоряжением премьер-министра также предусмотрено создание региональных штабов в областях, городах Астана, Алматы и Шымкент.

Ранее президент поручил усилить работу по профилактике наркомании в образовательной и информационной сферах.
 
14.08.2025, 08:30 4296

Казахстан откажется от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары с нового года

Ведется тестирование сервиса "Цифровой продовольственный ваучер"
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере ценового регулирования предусмотрен отказ от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары. Вместо этого усиливается контроль за торговой надбавкой и расширяется адресная помощь. Об этом сообщил во время брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин.

С 1 января 2026 года вступят в силу соответствующие поправки. Ведется тестирование сервиса "Цифровой продовольственный ваучер", который позволит получателям АСП покупать СЗПТ по закупочной цене, без надбавки", - отметил он.


Также, по го словам, в июле вступил в силу закон по вопросам биржевой торговли, направленный на обеспечение открытости торгов и справедливого ценообразования.

Введено понятие "социально значимый биржевой товар" (нефтепродукты, уголь, сахар). Это позволит усилить контроль в ценообразовании и отслеживать товарные потоки", - сказал Жумангарин.


Он отметил, что по поручению главы государства приняты меры поддержки отечественных производителей.

В мае принят закон, определяющий страну происхождения товаров и создающий Реестр казахстанских товаропроизводителей. Реестр содержит данные о компаниях и их продукции, обеспечивая доступ к мерам господдержки и закупкам госструктур. С 1 января 2026 года сертификаты "СТ-KZ" и индустриальные сертификаты утратят силу. Внедряется Общий классификатор товаров, работ и услуг", - сообщил вице-премьер.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СЗПТценыРегулированиеОтказ
13.08.2025, 19:54 41641

В казахстанских магазинах могут появиться двойные ценники

Покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 августа, во время брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин сообщил, что сейчас идет обсуждение введения двойного прайса в магазинах.

Речь идет о так называемом двойном прайсе. На сегодня он запрещен согласно законодательству.

Но дело в том, что когда ты покупаешь технику в рассрочку, то в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%. Есть категория людей, которые не берут рассрочку, покупают сразу. Но в любом случае, когда они приходят в магазин, они видят прайс, в котором уже заложена эта рассрочка", - рассказал Жумангарин.


Глава Минторговли подчеркнул, что покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара, и должен иметь выбор - купить сразу, но дешевле, либо взять в рассрочку по той цене, что указана на ценнике.

Мы считаем, что магазины, которые продают с помощью банков в рассрочку товары либо какие-то продукты, должны писать, из чего состоит цена", - сказал Жумангарин.


Он заявил, что в Казахстане могут рассмотреть поправки, по которым цена за наличный расчет будет дешевле. Сейчас этот вопрос обсуждается с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Решение планируют принять уже в этом году.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Кредитналичныецена
13.08.2025, 19:40 41381

YouTube и TikTok обязали отчитываться о доходах казахстанцев с монетизации

Данные необходимы для сверки
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 августа, во время пресс-конференции в правительстве министр финансов Мади Такиев заявил, что YouTube и TikTok будут предоставлять отчеты о получающих доходы на платформах казахстанцах.

Что касается YouTube, TikTok, Facebook, где идет монетизация физическими лицами, эти компании будут предоставлять нам информацию о тех физических лицах, которые получают такие доходы с этих источников. Вообще физическое лицо самостоятельно должно представлять декларацию. Просто нам для подтверждения будет сверка идти оттуда", - сказал глава Минфина.


Он добавил, что в случае непредоставления ведомство увидит полученный доход и отправит физлицу уведомление о необходимости представить декларацию с уплатой налогов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в первом полугодии налоговые поступления выросли на 1,3 трлн тенге. За январь-июнь собрано 12,5 трлн тенге налогов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СоцсетидоходыНалоги
13.08.2025, 17:57 46541

Комитет госдоходов из-за неуплаты налогов судится с семью казахстанскими блогерами

Глава Минфина призвал всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов из-за неуплаты налогов судится с семью казахстанскими блогерами, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр финансов Мади Такиев.

620 блогеров дополнительно сдали декларацию на 18 млрд 141 млн тенге. С 234 блогерами мы сейчас работаем, то есть проводим документальную налоговую проверку. С 7 блогерами в том числе мы сейчас в судебном процессе", - заявил министр.


Глава ведомства также призвал всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса.

Ранее сообщалось, что казахстанские блогеры заплатили 256 млрд тенге налогов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НалогиСудРКблогер
13.08.2025, 17:40 48766

Когда будут опубликованы декларации казахстанских чиновников

Они будут опубликованы до конца года
Когда будут опубликованы декларации казахстанских чиновников
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Когда будут опубликованы декларации казахстанских чиновников, рассказал в ходе брифинга в правительстве министр финансов Мади Такиев.

Декларация представляется до 15 сентября, публикация будет до конца года. Публикуется информация по тем объектам, которые были реализованы в прошлом году", - заявил министр.


Также он отметил, что в декларации не указывается заработная плата.

Ранее сообщалось, что около 8 млн казахстанцев освободят от налогового декларирования.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЧиновникиРКдекларацияпубликация
13.08.2025, 17:05 50756

В Минобороны подтвердили задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе в Польше

В Минобороны подтвердили задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе в Польше
Фото: Polisia.kz
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Центр международных отношений Министерства обороны Республики Казахстан подтвердил задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами, передает корреспондент агентства.

В настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации. Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан", - сообщили в центре.


Напомним, о задержании помощника военного атташе Казахстана в Польше стало известно несколько дней назад. Тогда "Казинформ" со ссылкой на источники сообщал, что арест был произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж.
 
13.08.2025, 16:27 53771

Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании переведут на уровень правительства

Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании переведут на уровень правительства
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень правительства страны, сообщил советник президента - пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Это позволит активизировать борьбу с наркоманией и наркобизнесом, а также обеспечит более эффективную координацию работы соответствующих госорганов", - заявил он в своем телеграм-канале.


Ранее на заседании Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил ухудшение ситуации с распространением наркомании в стране и в международном масштабе.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что понятие "наркотизм" шире наркомании, оно затрагивает широкий спектр социальных, экономических и правовых проблем, в том числе и в контексте национальной безопасности.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НаркотикиБорьбаРК

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?

      Архив опросов