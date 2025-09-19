Мырзабосынов представил Токаеву отчет по поддержке детско-юношеского спорта

Глава государства заслушал доклад о ходе реализации поручений по комплексному реформированию спортивной отрасли

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства заслушал доклад о ходе реализации поручений по комплексному реформированию спортивной отрасли.





Ербол Мырзабосынов представил отчет по поддержке детско-юношеского спорта, развитию международного сотрудничества, внедрению научного подхода в спорт, оптимизации бюджетных средств и совершенствованию законодательной базы; доложил, что активно продолжается работа по формированию вертикальной системы управления в сфере спорта.





После проведения всестороннего анализа состояния спортивной отрасли в ряде регионов назначены новые руководители управлений спорта, определены конкретные показатели эффективности работы, размер выплат спортсменам и тренерам был приведен к единому показателю. Также определены критерии для отбора приоритетных видов спорта.





Активно реализуется новая редакция закона о физической культуре и спорте, вступившая в силу в текущем году и направленная на оптимизацию бюджетных средств, определение приоритетных для развития видов спорта, лимитирование выплат профессиональным клубам.





Министр проинформировал президента о мерах по привлечению иностранных туристов и совершенствованию законодательной базы.





По поручению главы государства разработаны комплексные планы развития Щучинско-Боровской курортной зоны и Мангистау, также готовится план развития Алматинского горного кластера. Разработана межведомственная дорожная карта развития курортных регионов страны с повышенным вниманием к обеспечению безопасности туристов, повышению стандартов к санитарному состоянию, транспортной доступности.





В завершение глава государства поставил перед министром ряд задач. В частности, отмечена необходимость продолжить внедрение модели вертикального управления, ускорить приватизацию футбольных клубов. Кроме того, важной задачей названо дальнейшее совершенствование законодательства в сфере туризма.