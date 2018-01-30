Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана направил телеграмму поздравления Саули Ниинистё в связи с переизбранием на пост президента Финляндской Республики. Глава государства поздравил Ниинистё с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту, передает Kazakhstan Today.
"Эта победа является очередным ярким свидетельством признания Вас народом Финляндии как истинного патриота, служащего во благо государства и его светлого будущего, а также как мудрого и опытного политического лидера, способного обеспечить единство и стабильное развитие своей страны. Я рад, что мы осуществляем тесное и результативное взаимодействие с целью дальнейшего развития политических связей и углубления экономического и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Финляндией", - цитирует текст телеграммы пресс-служба Акорды.
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