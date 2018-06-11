Назарбаев в Циндао встретился с премьер-министром Индии и президентом Монголии

Циндао. 11 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Циндао встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой, передает Kazakhstan Today.

На встрече с премьер-министром Индии глава государства указал на поступательный характер развития отношений между двумя странами и поздравил Нарендру Моди с полноправным вступлением его страны в состав Шанхайской организации сотрудничества. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан с самого начала всецело поддерживал Индию в этом вопросе.

"Я хочу поблагодарить Вас за то, что в прошлом году Вы лично поддержали нас и прибыли в Астану на специализированную выставку "ЭКСПО-2017", чем способствовали повышению международного внимания к этому мероприятию", - сказал президент Казахстана.

Глава государства отметил, что в результате реализации достигнутых договоренностей только за прошлый год товарооборот между Индией и Казахстаном вырос на 53% и достиг $1 млрд.

"В настоящее время между двумя странами активно развивается сотрудничество в космической сфере, фармацевтике, военно-техническом секторе, а также других областях. Нам необходимо продолжать работать в этом направлении", - отметил президент Казахстана

В свою очередь премьер-министр Индии поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку избрания представителя Индии в состав Международного суда ООН и отметил, что многогранное сотрудничество между двумя странами успешно развивается и укрепляется.

"Я хочу поздравить Вас по случаю 20-летия основания столицы Казахстана - Астаны, а также выразить свои добрые пожелания в связи с открытием Международного финансового центра "Астана", - сказал Нарендра Моди.

В завершение встречи премьер-министр Индии подчеркнул, что Казахстан является одним из самых крупных торговых партнеров Индии в Центральной Азии, и выразил заинтересованность индийской стороны в реализации проектов в рамках программы "Цифровой Казахстан". Он также обратился с просьбой к казахстанской стороне присоединиться к Международному Солнечному Альянсу (МСА), проинформировала пресс-служба президента РК.

На встрече с президентом Монголии глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Халтмаагийн Баттулгу с победой на президентских выборах и выразил готовность казахстанской стороны развивать сотрудничество по всем направлениям.

"В текущем году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Монголией. Данный документ играет важную роль в последовательном развитии отношений между нашими странами, имеющих многовековые традиции дружбы и добрососедства", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Халтмаагийн Баттулга поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поздравления с избранием на пост президента Монголии, а также по случаю его дня рождения.

"Я внимательно наблюдаю за Вашей работой и знаю, что Вы создали новую столицу - Астану. Я много изучал опыт работы Казахстана еще в бытность министром строительства Монголии. Мы также изучаем возможность строительства неподалеку от нашей столицы Улан-Батора города Майтар", - сказал президент Монголии.

В завершение глава государства отметил, что, прежде всего, необходимо поднять на новый уровень развитие сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнул, что Казахстан поддерживает стремление Монголии участвовать в работе Шанхайской организации сотрудничества.

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