Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Назначены послы Казахстана в Кувейте, Республике Кипр и в Молдове, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева Бердыбай Азамат Рахманкулулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Калетаев Дархан Аманович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Государстве Израиль Буршаков Сатыбалды Ересович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.

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