Новые жилые дома и торговые центры введены в строй в Целиноградском районе

Кокшетау. 14 декабря. Kazakhstan Today - В преддверии Дня независимости Республики Казахстан в ауле Акмол состоялось вручение ключей от 60-квартирного жилого дома, построенного по программе "Нурлы жер", сообщает управление внутренней политики региона, передает Kazakhstan Today.





Новоселами стали различные категории очередников, участники государственных программ 7-20-25 и "С дипломом - в село". Ключи от нового жилья в торжественной обстановке вручил аким Целиноградского района Малгаждар Таткееев.





В преддверии Дня независимости поздравляю вас с обретением нового жилья и желаю, чтобы у вас в новом доме все было хорошо. Желаю всем вам счастья, и главное - хороших соседей. С новосельем вас!" - сказал Таткеев.





Своей радостью от обретения жилья поделился преподаватель английского языка с пятилетним стажем Аблайхан Жунусов, переехавший в Акмол по программе "С дипломом - в село".





Каждый молодой специалист нуждается в жилье. Новую квартиру я ожидал пять лет. Радует, что я живу рядом, буквально в одном шаге от места, где я работаю. Программа с "С дипломом - в село" очень помогает молодым специалистам. Замечательно, что получил сегодня ключи от своей первой квартиры!" - отметил новосел.





В УВП также проинформировали, что в селе Коянды местные предприниматели Гульсауле Мейрехан и Бакыткарасын Кулькараев открыли два многофункциональных торговых дома, в торжественной презентации которых принял участие аким Кояндинского сельского округа Айбек Есеев.









Как отметил аким сельского округа, в настоящее время в селе проживают более 20 000 человек и в этой связи возникает необходимость в предоставлении доступных товаров и услуг местным жителям. В открывшихся торговых центрах населению предлагается продукция и услуги по доступным ценам, все это на контроле у местных исполнительных органов. Кроме того, данные торговые центры многофункциональны. В них предоставляются парикмахерские услуги, действует швейный салон, имеются отделы промышленных и хозяйственных товаров.





Для кояндинских предпринимателей это все, конечно, потребовало немало финансовых затрат, но им также была оказана помощь со стороны государства. Кроме того, открытые торговые дома - это новые рабочие места для местных жителей, возможность зарабатывать дома, не выезжая в города. Что, конечно, не может не радовать", - отметили в ведомстве.





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