Новые правила учета воды без счетчиков вводят в Казахстане

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях замедления инфляции будет пересмотрен реализуемый комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции в комплексе с тарифной политикой. Основной упор будет сделан на обеспечение сбалансированности внутреннего рынка, насыщение рынка продукцией и исключение перетоков продукции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.





По его словам, одной из дополнительных инициатив антиинфляционной политики станет заказ на инвестиции, что обеспечит создание большого количества мелких производств для насыщения рынка отечественной продукцией.





В условиях сохраняющегося инфляционного давления особенно важно обеспечить устойчивый экономический рост. По итогам января-июля этого года рост экономики достиг 6,3%. Приоритетной задачей является удержание текущих темпов роста до конца года. При этом единой целью правительства и Национального банка в ближайшей перспективе является снижение уровня инфляции до 5-6%", - заявил глава МНЭ.





Жумангарин отметил, что в целях недопущения дефицита на внутреннем рынке, обеспечения сырьем казахстанских компаний и, как следствие, увеличения объемов производства переработанной продукции применяются меры нетарифного регулирования.





Для отечественных товаропроизводителей продовольственной продукции обеспечен приоритетный доступ к полочному пространству на уровне 30% от площади. При этом встречным обязательством для субъектов внутренней торговли, получающих меры государственной поддержки, является обеспечение 50% доступа к полкам продовольственных и 20% непродовольственных товаров. Для повышения узнаваемости казахстанских товаров установлены обязательства по наличию специальных вывесок "Сделано в Казахстане" и их размещению в визуально и физически доступных местах.





Будет пересмотрена деятельность социально-предпринимательских корпораций путем их переформатирования в институт, эффективно управляющий активами, стимулирующий экономическую активность в точках роста региона и выступающий катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств", - сообщил он.





Жумангарин проинформировал, что в целях удвоения ВВП к 2029 году будут обеспечены повышенные темпы экономического роста за счет активной роли государства в стимулировании высокой инвестиционной активности.





По его словам, правительством определены перспективные ниши, такие как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность и нефтехимия, восполнение минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы, а также переработка продукции АПК, в которых возможно создание экспортных производств с высокой глобальной конкурентоспособностью.





Отраслевыми министерствами совместно с акиматами будет проведена работа по определению перечня проектов с четким пониманием рынка, потребностей инвестиций, предположительным географическим расположением проектов. Общая планируемая сумма проектов "заказа на инвестиции" составит более 5 трлн тенге", - сказал глава МНЭ.





Также совместно с Национальным банком будет разработана программа инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики с бюджетом до 1 млрд долларов США с привлечением средств Национального фонда и банков второго уровня.





С учетом поручений главы государства в десятидневный срок будут выработаны конкретные меры по переформатированию инвестиционной политики с акцентом на привлечение качественных инвестиций с последующей разработкой плана действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций", - отметил министр.





Как сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, нестабильность цен оказывает влияние на уровень инфляции (в августе текущего года составила 12,2%).





Мы видим возможности до конца года удержать ее на уровне не выше 11%. Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком, акиматами, министерствами сельского хозяйства, торговли, промышленности, энергетики, а также Агентством по защите и развитию конкуренции поручаю принять все необходимые меры по исполнению плана мер по контролю и снижению уровня инфляции", - поручил он.





Дополнено 09.09.2025, 11.45





Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства поручил в трехдневный срок определить госорган, который будет ответственным за привлечение инвестиций в страну, сообщает пресс-служба правительства.





Президент акцентировал внимание на том, что вопрос привлечения инвестиций находится в ведении нескольких госорганов. Поручаю Министерству национальной экономики совместно с Министерством иностранных дел в трехдневный срок внести предложения по закреплению одного ответственного госоргана за это направление с внесением соответствующих изменений", - добавил Олжас Бектенов.