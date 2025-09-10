Новые правила учета воды без счетчиков вводят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила коммерческого учета потребленной воды для водопотребителей, не имеющих приборов учета воды и (или) сточных вод, вводят в Казахстане 19 сентября.
Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства РК.
В документе говорится, что коммерческий учет будут вести организации по водоснабжению и (или) водоотведению или иные организации, осуществляющие деятельность по заключенному договору с собственником систем водоснабжения и (или) водоотведения населенного пункта.
Коммерческий учет производится исходя из расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных жилых домах и рассчитывается исходя из расхода воды на одного человека в литрах за сутки. Норма потребления определяет среднесуточный объем водопотребления в жилых зданиях аналогичной степени благоустройства при должной технической эксплуатации общедомовых внутренних систем водоснабжения, бесперебойной подаче воды и с учетом местных климатических условий", - говорится в документе.
Норма потребления коммунальных услуг по водоснабжению устанавливается на основе статистики показаний общедомовых приборов учета воды, подтверждаемых председателем объединения собственников имущества или всеми собственниками квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении либо субъектами управления объектом кондоминиума либо управляющим многоквартирным жилым домом.
Данные по фактическому водопотреблению группируются по жилым домам населенного пункта, имеющим одинаковую степень благоустройства и климатические условия.
При расчете учитываются данные по фактическому водопотреблению за последние три года на основе показаний общедомовых установленных приборов учета воды или установленных временно на период натурного обследования фактических расходов воды в многоквартирных жилых домах. Для расчета среднего фактического водопотребления жилого дома используются данные по не менее 20 жилым домам. В малых городах и сельских населенных пунктах допускается их сокращение до количества не менее 10% от общего числа жилых домов в населенном пункте", - сообщает источник.
В случае ежегодного превышения фактического потребления воды физическими лицами сверх установленной нормы организация по водоснабжению вносит в акимат области, городов республиканского значения, столицы предложение по пересмотру действующих норм потребления, рассчитанное по статистике данных натурных измерений в жилом секторе.
В документе также прописано, как рассчитываются нормы потребления в жилых многоквартирных домах.
Норма потребления услуг по водоотведению на человека при отсутствии централизованного горячего водоснабжения принимается равной норме потребления коммунальных услуг по водоснабжению. При централизованном горячем водоснабжении норма потребления услуг водоотведения на человека устанавливается с учетом нормы потребления горячей воды", - уточняется в документе.
Приказ вступит в силу с 19 сентября 2025 года.
Ранее в Казахстане появилась новая методика расчета размера платы за питьевую воду.