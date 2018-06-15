Ответственные за взаимодействие с НПО появятся в казахстанских госорганах

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - В государственных органах Казахстана вводится институт уполномоченных за взаимодействие с представителями гражданского сектора, сообщил вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Абзал Нукенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

"В государственных органах с этого года вводится новый институт. В каждом госоргане появится уполномоченный за взаимодействие с представителями гражданского общества. Это логическое продолжение работы, которая проводится нашим министерством в плане усиления и совершенствования механизма взаимодействия госорганов с гражданским обществом. Буквально недавно было поручение правительства. Мы рассчитываем, что в ближайшее время к осени появится такой человек", - сказал Нукенов.

По словам вице-министра, в каждом госоргане будет определяться ответственное лицо, которое будет отвечать за взаимодействие с неправительственными организациями по сфере деятельности.

"Хочу подчеркнуть, что это не будет отдельная штатная единица, а будет в нагрузку одному из сотрудников того или иного госоргана. Мы будем стараться, чтобы этот человек был ключевым должностным лицом, чтобы мог решать серьезные вопросы", - цитирует вице-министра пресс-служба МДРГО РК.

Он проинформировал, что сейчас в ведомстве разрабатывают соответствующие рекомендации для госорганов, что будет входить в полномочия ответственных за работу с НПО. Это организация регулярных встреч с представителями гражданского общества, организация взаимодействия с ними, постоянные коммуникации, определение лиц, которые наиболее активны в той или иной сфере, мониторинг ситуаций, о которых сообщают представители гражданского общества.

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