План военного сотрудничества на 2026 год подписали министры обороны Казахстана, России и Беларуси

Дуань Пэн рассказал о перспективах реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения

Рассказать друзьям

Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэна, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэна, сообщили в Акорде.





В начале беседы президент подчеркнул, что открытие филиала университета в Астане стало еще одним "зримым олицетворением в высшей степени плодотворного казахско-китайского сотрудничества", способствуя укреплению гуманитарных связей и формированию интеллектуальных мостов между странами.





В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития технологий искусственного интеллекта, взаимодействия в научно-образовательной сфере, подготовки квалифицированных лингвистов-китаеведов.





В свою очередь Дуань Пэн рассказал о перспективах реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения.





Дополнено 31.10.2025, 15.30





ректором МИФИ Владимиром Шевченко. В ходе беседы Токаев подчеркнул стратегическое значение ядерной энергетики для Казахстана. Также глава государства провел встречу . В ходе беседы Токаев подчеркнул стратегическое значение ядерной энергетики для Казахстана.





В 2022 году в Алматы был открыт филиал МИФИ, который уже выпустил первых магистров. По мнению президента, это будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере ядерной энергетики.





МИФИ признан одним из мировых флагманов в развитии ядерной науки и подготовке специалистов-атомщиков, отметили в пресс-службе главы государства.





Ранее, в ходе выступления на на форуме стратегических партнеров "Казахстан - территория академического образования", Токаев отметил, что открытые в стране три мастерские Лу Бань стали уникальными образовательными институтами прикладной инженерии.





председателем попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнгом президент президент обсудил вопросы развития человеческого капитала, повышения качества системы образования, подготовки высококвалифицированных инженеров и востребованных специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта.





Токаев выразил признательность Ким Сонг Кёнгу за открытие в Туркестане филиала Woosong University, отвечающего передовым мировым стандартам в сфере образования. Глава государства отметил, что имеет особое значение – это не только образовательный проект, но и символ культурного сближения народов Казахстана и Южной Кореи.





В свою очередь Ким Сонг Кёнг подчеркнул, что Woosong University, признанный одним из флагманов науки и образования не только Азии, но и всего мира, будет содействовать усилению интеллектуального потенциала Казахстана.







