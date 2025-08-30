29.08.2025, 11:30 28151
Погранслужба КНБ задержала в августе более 4,5 тыс. нарушителей
Фото: depositphotos
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана задержала в августе 4610 нарушителей в августе 2025 года, сообщает пресс-служба КНБ.
В частности, задержаны:
- за нарушение границы - 39 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы - 25 иностранных граждан.
Также предотвращено 1352 факта незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:
- наркотических средств - более 5 килограммов;
- оружия, боеприпасов - 47 фактов;
- религиозной литературы - 18 фактов;
- ГСМ - 499 фактов на общую сумму свыше 5,5 млн тенге;
- товаров народного потребления - 598 фактов на общую сумму более 1,5 млрд тенге;
- валюты - 157 фактов на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.
Кроме того, пресечено 55 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
- плавательных средств - 9 единиц;
- орудий браконьерского лова - более 21 километров сетей и крючковых орудий;
- рыб осетровых видов - 240 штук;
- рыб частиковых видов - 28 штук;
- сумма предотвращенного ущерба составила более 566 млн тенге.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - добавил в комитете.
Ранее Минфин Казахстана внес изменения в правила пропуска через госграницу.
новости по теме
30.08.2025, 09:00 5071
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Фото: Акорда
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции и пожелал им крепкого здоровья и благополучия, сообщает Акорда.
Он напомнил, что ровно 30 лет назад народ Казахстана сделал исторический выбор, приняв на референдуме Основной закон страны.
Конституция стала прочной опорой казахской государственности, Независимости Республики Казахстан. В Конституции нашли отражение ценности и принципы, определяющие настоящее и будущее нации. Конституция сформировала правовой фундамент Казахстана как социально ориентированного государства, стоящего на службе интересов всех граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Конституция стала надежным гарантом общественного согласия и внутренней стабильности. Все наши достижения в различных сферах неразрывно связаны с Конституцией", - подчеркнул президент.
Три года назад с учетом задач нового этапа исторического развития страны была проведена масштабная конституционная реформа. Главным результатом данной реформы стала модернизация политической системы на основе концепции "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".
В конституционной реформе особый акцент сделан на защите прав человека, утверждении верховенства Закона и Порядка. Ряд новых положений Конституции носит инновационный характер и не имеет прецедентов в мировой практике. Проведенная в Казахстане конституционная реформа получила положительную оценку Венецианской комиссии, других авторитетных международных организаций, а также представителей зарубежного экспертного сообщества. Построение Справедливого, Чистого, Сильного и Безопасного Казахстана подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех ее положений. Объединяя нацию вокруг стратегических целей Республики Казахстан, Конституция создает все необходимые условия для созидательного труда наших соотечественников во имя прогресса и процветания нашей Родины", - добавил глава государства.
Он пожелал всем гражданам Казахстана крепкого здоровья и благополучия.
Напомним, накануне президент выступил на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летнему юбилею Основного закона страны. В своем выступлении он напомнил о реформе 2022 года, которая, по его словам, стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане.
29.08.2025, 21:04 33641
Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства.
Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной компании. В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях.
В разные годы руководил горнолыжным курортом "Шымбулак", спорткомплексом "Медеу", Алматинским государственным зоологическим парком, АО "Национальная компания Kazakh Tourism".
Ранее сообщалось, что Руслан Берденов по собственному желанию ушел с поста заместителя акима Шымкента.
29.08.2025, 20:17 35996
Руслан Берденов ушел с поста замакима Шымкента
Он покинул должность по собственному желанию
Шымкент. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руслан Берденов по собственному желанию ушел с поста заместителя акима Шымкента. Он занимал эту должность с февраля этого года, сообщает пресс-служба акимата города.
Напомним, в апреле 2025 года Руслана Берденова ранили из огнестрельного оружия.
Берденов Руслан Арысбекович родился 6 марта 1985 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, КИМЭП. Должность заместителя акима города Шымкента занимает с февраля 2025 года. С марта 2023 года по февраль 2025 года был депутатом мажилиса.
29.08.2025, 19:16 39376
Нового акима Семея выберут в октябре
Вышло постановление территориальной избирательной комиссии
Семей. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 октября жители Семея выберут нового акима, сообщает пресс-служба акимата города.
27 августа 2025 года вышло постановление территориальной избирательной комиссии города о назначении выборов акима. Также комиссия постановила утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акима Семея.
Напомним, Талгат Муратов стал акимом Семея в конце декабря 2024 года.
29.08.2025, 16:55 45901
Президент учредил юбилейную медаль
Медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл", сообщает Акорда.
Как рассказали в пресс-службе главы государства, медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.
Наряду с этим юбилейной медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане.
Награждение медалью подчеркнет важность добросовестного труда и служения Родине, являясь признанием особых заслуг перед государством и обществом", - добавили в Акорде.
Напомним, в преддверии 30-летия Конституции Токаев наградил орденами ряд казахстанцев.
29.08.2025, 16:43 47271
Экс-глава QazaqGaz получил пост вице-министра энергетики РК
Фото: Правительство РК
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Санжар Жаркешов назначен на должность вице-министра энергетики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Ранее Санжар Жаркешов занимал должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, заместителя генерального директора "Нафтогаз УГВ" по геологии и разработке - заместителя директора дивизиона "Разведка и Добыча" национальной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз".
С марта 2022 года по настоящее время занимал должность председателя правления АО "НК "QazaqGaz".
Ранее сообщалось, что экс-вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов назначен председателем правления национальной компании QazaqGaz.
29.08.2025, 14:33 52411
Накануне 30-летия Конституции Токаев наградил ряд казахстанцев орденами
Фото: Акорда
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд граждан за вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, сообщает Акорда.
Согласно постановлению президента:
орденом "Отан" награжден Мәми Қайрат - ветеран-правовед, город Алматы;
орденом "Барыс" І степени награждены Даулбаев Асхат - ветеран-правовед, город Астана; Рогов Игорь - ветеран-правовед, город Астана;
орденом "Барыс" ІІІ степени награждены Азимова Эльвира - председатель Конституционного суда; Баишев Жолымбет - профессор учреждения "Университет "Туран", город Алматы; Жиенбаев Ержан - помощник президента; Малиновский Виктор - директор центра конституционной экономики НАО "Университет Нархоз", город Алматы; Мергалиев Асламбек - председатель Верховного суда; Петров Константин - экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;
орденом "Парасат" - Алауханов Есберген - правовед, город Астана; Баймолдина Зауреш - руководитель Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО "Университет Нархоз"; Балтабаев Куаныш - профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана; Кима Георгий - профессор РГКП "Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан"; Қоғамов Марат - профессор АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана; Шапак Унзила - депутат мажилиса парламента;
орденом "Құрмет" - Абдрасулов Ермек - профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана; Аубакирова Индира - директор РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции; Ахпанов Арстан - профессор ТОО "Международный университет "Астана"; Джолдасбеков Нуржан - судья Верховного суда; Идрышева Сара - профессор АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана; Нурмуханов Бакыт - заместитель председателя Конституционного суда; Сарсембаев Ерлан - министр юстиции; Тукиев Аслан - председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда;
медалью "Ерен еңбегі үшін" - Жанузакова Лейла - профессор учреждения "Университет "Туран", город Алматы; Канатов Алмас - исполнительный директор управления материально-технического обеспечения РГП "Институт парламентаризма"; Қайырбек Әлібек - музыкант РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева" комитета культуры Министерства культуры и информации; Матаева Майгуль - проректор УО "Alikhan Bokeikhan University", город Семей; Скрябин Сергей - главный научный сотрудник РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции.
29.08.2025, 13:16 56926
В Казахстане с начала года произошло свыше 210 ДТП с участием электросамокатов
Фото: Polisia.kz
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел ужесточает меры в отношении водителей электросамокатов и кикшеринговых компаний, сообщает Polisia.kz.
Вопросы регулирования использования электросамокатов обсудили на совещании в МВД с представителями крупнейших кикшеринговых компаний страны и Единого оператора микромобильности.
Руководителям сервисов даны предписания: создать мобильные патрульные группы, в том числе совместно с сотрудниками полиции, для предотвращения нарушений и беспорядочной парковки; внедрить технические ограничения: невозможность завершения поездки при неправильной парковке, отключение самокатов на пешеходных зонах, в парках, на набережных и местах массовых мероприятий", - сообщает сайт.
По данным МВД, с начала года в Казахстане зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, пострадали 224 человека. По вине самокатчиков произошло 42 аварии, травмы получили 52 человека. Наибольшая концентрация нарушений фиксируется в Алматы - 95% всех случаев.
Ключевым препятствием остается слабое взаимодействие сервисов с акиматами и полицией. В качестве решений предложены: модернизация мобильных приложений (уведомления, блокировка завершения поездки вне парковок); усиление контроля за движением и парковкой электросамокатов; ужесточение ответственности за нарушения (изъятие техники, списание взысканий через операторов); развитие инфраструктуры (велодорожки и парковочные зоны)", - рассказали в МВД.
Сегодня в Казахстане всего 594 км велодорожек, при потребности свыше 2000 км. За последние пять лет введено лишь 218 км, что не соответствует темпам роста популярности альтернативного транспорта.
Несмотря на то что изменения в закон о дорожном движении действуют уже два года, мы не видим существенного улучшения. Нарушения фиксируются ежедневно, а работа кикшеринговых компаний по обеспечению безопасности пока не отвечает ожиданиям", - отметил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
Компании пообещали внедрить ряд мер уже в ближайшее время. Остальные изменения потребуют системной работы совместно с государством и местными органами власти. Главная цель - снижение аварийности и формирование безопасной и комфортной городской среды для всех участников дорожного движения.
Ранее Султанбаев в ходе брифинга в СЦК заявил, что в стране руководителей кикшеринговых компаний будут наказывать за нарушения при эксплуатации самокатов.
