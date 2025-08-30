Погранслужба КНБ задержала в августе более 4,5 тыс. нарушителей

Фото: пресс-служба правительства РК

Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба - Постановлением правительства РК Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства





Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.





Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной компании. В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях.





В разные годы руководил горнолыжным курортом "Шымбулак", спорткомплексом "Медеу", Алматинским государственным зоологическим парком, АО "Национальная компания Kazakh Tourism".



