Полицейские изъяли у преступников и из схронов 1386 единиц оружия

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НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК озвучил предварительные результаты расследования январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков. В результате проводимой работы у преступников и из схронов изъято 1386 единиц оружия, в их числе 154 автомата, 419 пистолетов, 166 единиц травматического оружия, 70 специальных ружей, 30 гранатометов и другие. Кроме того, обнаружено и изъято 22 479 боеприпасов.

Оружие, находящееся в незаконном обороте, в любое время может быть использовано преступными элементами против мирных граждан", - сообщил Санжар Адилов.

В этой связи продолжается разъяснительная работа о необходимости добровольной сдачи оружия и предоставления любой известной информации о подозрительных лицах, незаконном хранении и продаже огнестрельного и холодного оружия.

На сегодня гражданами добровольно сдано 120 единиц оружия. При этом ни один из них не привлечен к какой-либо ответственности.





Ранее в Генпрокуратуре сообщили о ходе расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур.

Продолжаются расследования фактов гибели людей.

Расследованием событий трагического января занимаются межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 47 по массовым беспорядкам.

Специальные прокуроры расследуют десять наиболее резонансных случаев применения недозволенных методов следствия.