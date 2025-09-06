Порядка 90 млрд тенге выделят Туркестанской области на водосберегающие технологии

На полив в регионе уходит около 3,3 млрд кубометров воды

Туркестан. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 90 млрд тенге предусмотрено на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в Туркестанской области на 2026-2028 годы, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.





Глава ведомства Нуржан Нуржигитов встретился с аграриями Жетысайского района, вместе с которыми подвел итоги поливного периода в Туркестанской области.





Глава водного ведомства рассказал фермерам, что за счет предоставляемых местному бюджету трансфертов общего характера на ближайшие три года на инвестиционное субсидирование внедрения водосберегающих технологий и услуг по подаче поливной воды в Туркестанской области предусмотрено порядка 90 млрд тенге.





В прошлом году министерство с 50% до 80% увеличило долю возмещения затрат для фермеров на приобретение и установку водосберегающих технологий и подведение инфраструктуры. Также введены дифференцированные субсидии на поливную воду. С использованием водосберегающих систем орошения размер субсидий вырастет до 85%.





Аномальная жара и отсутствие осадков создали непростые условия на юге Казахстана, однако оперативные меры позволили стабилизировать ситуацию и обеспечить полив орошаемых земель. Министерством были созданы специальные рабочие группы, которые вели мониторинг водохозяйственной обстановки в южных областях, следили за справедливым распределением поливной воды, утверждали графики поочередной подачи воды по каналам, проводили проверки на предмет незаконного водозабора и разъяснительные работы. Чтобы избежать подобных сложностей в будущем, необходимо активнее переходить на водосберегающие технологии. Для этого мы улучшили условия субсидирования внедрения современных систем полива", - отметил Нуржигитов.





Министр ознакомился с работой и состоянием межгосударственного канала "Достык", по которому поливная вода подается в Жетысайский и Мактааральский районы.





Для обеспечения орошаемых земель дополнительными объемами воды в Cауранском районе Туркестанской области были введены в эксплуатацию 72 скважины вертикального дренажа. В Ордабасинском районе отремонтировано 17 скважин вертикального дренажа. Также была проведена механизированная очистка "Водозаборного канала машинным методом" для улучшения подачи воды крестьянским хозяйствам в нижнем течении межгосударственного канала "Достык" и повышения уровня воды на каналах Туркестанского филиала РГП "Казводхоз", - напомнили в министерстве.





На полив в регионе уходит около 3,3 млрд кубометров воды. Туркестанский филиал РГП "Казводхоз" заключил с крестьянскими хозяйствами 9724 договора по подаче поливной воды на 297 тыс. га посевных площадей. Из них 133,7 тыс. га приходятся на хлопок.





На сегодня полностью завершен полив хлопковых полей. К 10 сентября филиал намерен полностью завершить орошение рисовых полей. Подача воды осуществляется в соответствии с утвержденным графиком", - уточнили в ведомстве.



