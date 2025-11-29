Посол Казахстана в Пакистане получил премию "Посол года"

Премию Ержан Кистафин получил за значительный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами

Фото: МИД РК

Исламабад. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Пакистана состоялась 7-я ежегодная церемония Global Ambassador Awards, в ходе которой была отмечена деятельность глав дипломатических представительств, офисов международных организаций, а также деловых кругов по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба МИД РК.





Мероприятие было организовано авторитетным пакистанским журналом The Diplomatic Insight (Diplomatic Insight Group, DIG) совместно с исследовательско-аналитическим центром Institute of Peace and Diplomatic Studies.





В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие пресс-секретарь президента Пакистана Муртаза Соланги и государственный министр по делам национального наследия и культуры, специальный помощник премьер-министра Хузайфа Рехман.





В этом году была учреждена специальная премия "Посол года". С целью отбора кандидатов на номинацию были проведены опросы среди представителей политических, официальных, дипломатических, деловых и академических кругов Пакистана. По итогам исследований премия "Посол года" была присуждена послу Казахстана в Пакистане Ержану Кистафину за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном.





Дипломатический корпус в Исламабаде включает более 120 дипломатических миссий и представительств международных организаций. Среди всех глав дипломатических миссий единственным лауреатом премии в этом году стал посол Казахстана.