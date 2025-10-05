Правительство РК отказалось от предложения проводить техосмотр авто раз в три года

Ранее мажилисмены предложили проводить техосмотр авто не ежегодно, а раз в три года

Фото: Depositphotos

Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В начале сентября депутаты мажилиса обратились к первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру с предложением изменить периодичность прохождения обязательного техосмотра с ежегодного на раз в три года. В своем - В начале сентября депутаты мажилиса обратились к первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру с предложением изменить периодичность прохождения обязательного техосмотра с ежегодного на раз в три года. В своем ответе вице-премьер сообщил, что в Казахстане сохранится ежегодный обязательный техосмотр.





В целом техосмотр выполняет профилактическую функцию, направленную на своевременное выявление неисправностей, способных повлиять на безопасность дорожного движения. Несмотря на то что доля дорожно-транспортных происшествий по техническим причинам невелика, даже одна неисправность (тормозная система, рулевое управление и другие) может повлечь за собой тяжкие последствия, включая гибель людей. Переход на трехлетний интервал техосмотра может спровоцировать снижение уровня технической исправности автотранспорта, особенно с учетом среднего возраста автомобилей в стране (свыше 10 лет)", - сказал Роман Скляр.





Он отметил, что техосмотр является не только требованием законодательства, но и элементом культуры ответственного владения автомобилем.





Отказ от ежегодного контроля может привести к росту ненадлежащей эксплуатации транспортных средств и, как следствие, к увеличению аварийности. Отдельные случаи нарушений со стороны операторов техосмотра, выявленные уполномоченными органами, свидетельствуют о необходимости усиления контроля и реформирования системы. Вопросы администрирования необходимо решать путем цифровизации, усиления надзора и ужесточения требований к операторам, а не путем ослабления мер безопасности", - подчеркнул первый заместитель премьер-министра.





Он добавил, что в большинстве стран с сопоставимыми дорожными условиями и структурой автопарка сохраняется ежегодная периодичность техосмотра, особенно для автомобилей старшего возраста.





Предлагаемый трехлетний интервал не соответствует международным стандартам в сфере транспортной безопасности. Учитывая изложенное, считаем преждевременным внесение изменений в порядок прохождения обязательного техосмотра", - сообщил Роман Скляр.





Он проинформировал, что деятельность операторов техосмотра находится под постоянным контролем территориальных органов транспортного контроля Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта. В период с 2022 по 2025 годы по фактам выявленных нарушений в отношении операторов составлено 1465 административных материалов, сумма наложенных штрафов превысила 63 млн тенге. За 8 месяцев 2025 года составлено 505 протоколов, сумма наложенных штрафов - 43,1 млн тенге.





Кроме того, при АО "НК "КазАвтоЖол" создана рабочая группа, которая еженедельно выявляет нарушения операторов. На сегодня удалось полностью устранить нарушение, связанное с использованием фотошопа.





В то же время поддерживается необходимость повышения прозрачности и эффективности системы технического контроля, в том числе:





усиление мониторинга деятельности центров техосмотра;

цифровизация процессов техосмотра;

совместные проверки с правоохранительными органами;

повышение требований к операторам.





В целях усиления контроля за деятельностью операторов технического осмотра законом "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, вступившим в силу 5 апреля 2025 года, предусмотрен переход с уведомительного на разрешительный порядок открытия операторов технического осмотра. На сегодня все операторы техосмотра заново проходят процедуру подтверждения на соответствие требованиям для получения разрешения второй категории", - уточнил вице-премьер.





Также, по его словам, увеличен размер штрафа в отношении операторов техосмотра с 30 до 100 МРП (393 200 тенге).