Правосудие в Западном Казахстане становится доступнее

Уральск. 24 октября. Kazakhstan Today - Судебная система Западно-Казахстанской области развивается согласно Плану нации "100 шагов". В этом году внедрен ряд новых проектов, которые сделают работу судей легче, а правосудие ближе для граждан, передает корреспондент агентства.





В суде №2 города Уральска с целью повышения эффективности работы суда, улучшения качества отправления правосудия запущен пилотный проект "Помощник судьи". Основными обязанностями помощника судьи являются изучение жалоб, внесение предложений по их разрешению, изучение гражданских дел и материалов, подготовка проектов судебных документов, оказание помощи судье в подготовке дела к судебному разбирательству.





В этом же суде запущен проект "Вечерняя медиация". Распоряжением председателя закреплен судья - примиритель, его рабочее время продлено до 20.00.





Проект нацелен на развитие примирительных процедур в суде. Задача суда состоит в том, чтобы сделать этот инструмент более доступным и известным. Часто бывает, когда стороны в разговоре по телефону ссылаются на занятость и отсутствие возможности явиться в рабочее время в суд. При этом не исключают возможность примирения с участником спора, отдавая предпочтение заключению медиативного соглашения, нежели судебным тяжбам.





"Оценив всю ситуацию, в которой самые обычные споры и конфликты между людьми могли бы разрешиться мирным путем и в интересах обеих сторон, суд, с учетом потребности граждан, решил ввести практику заключения медиативных соглашений в вечернее время. Буквально на днях после 18.00 было утверждено одно медиативное соглашение. В суд обратилась жительница Уральска с иском о взыскании 534 530 тенге с гражданки А., не исполнившей обязательство по возврату займа в срок, определенный сторонами по расписке. Гражданское дело рассмотрели буквально за 3 дня в удобное для участников время. В результате предпринятых действий по примирению сторон между участниками спора было достигнуто взаимовыгодное решение. Стороны оговорили порядок и сроки погашения задолженности, заключив медиативное соглашение", - рассказал председатель Западно-Казахстанского областного суда Бек Аметов.





В рамках одного из направлений программы "7 камней правосудия" - "Примирение: до суда, в суде" в 44 сельских округах 8 районов области были созданы и начали свою деятельность Советы Биев. На сегодняшний день по области Советами Биев были рассмотрены и разрешены 5 споров.





Для большей доступности населению запущен и портал цифровой медиации. Электронный сервис доступен всем гражданам, получить доступ можно по ссылке: www.mzko.kz. Другим новшеством является электронный сервис для приказного судопроизводства и судебный кабинет. В этом же году совместно с союзом медиаторов и МПС стартовал проект "Ночной суд". Его деятельность в угоду участникам споров осуществляется с 18.00 до 22.00. Таким образом, все новые проекты судов области нацелены на выполнение всех конкретных шагов, указанных в Плане нации.





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