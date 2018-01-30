Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Асет Турысов назначен председателем правления АО "Национальные информационные технологии", передает Kazakhstan Today.

"Решением совета директоров от 29 января 2018 года №198 председателем правления АО "Национальные информационные технологии" назначен Асет Турысов. Ранее он занимал должность управляющего директора в АО "Казпочта", - сообщили в пресс-службе АО "НИТ".

Турысов родился 10 ноября 1987 года в Москве. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "бакалавр математического и компьютерного моделирования". В 2017 году окончил Нархоз по специальности "бакалавр экономики".

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Дирекции информационных систем АО "Казахтелеком" в должности инженера - системного администратора отдела администрирования операционных систем.

С 2011 по 2014 годы работал экспертом, главным экспертом департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С мая по сентябрь 2014 года являлся управляющим директором РГП "Центр обслуживания населения" в Астане.

С сентября 2014 года по январь 2018 года занимал должность управляющего директора АО "Казпочта".

С 2017 года является независимым директором совета директоров НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

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