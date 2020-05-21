Президент дал ряд поручений новому министру финансов РК

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового министра финансов Ерулана Жамаубаева , передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Ерулана Жамаубаева об основных направлениях деятельности министерства финансов. В частности, министр доложил об исполнении и планировании республиканского бюджета, осуществлении госзакупок и казначейского обслуживания, проведении государственного аудита, управлении государственными активами, налоговом и таможенном администрировании, а также о деятельности по выявлению финансовых нарушений, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства указал на необходимость качественной работы по противодействию теневой экономике, увеличению собираемости налогов, оптимизации бюджетных процедур, повышению качества оказываемых государственных услуг, а также соблюдению долговых ограничений.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по вопросам налогового и таможенного администрирования, совершенствования законодательства в сфере государственных закупок и бюджетного процесса.

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