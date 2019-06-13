Президент Казахстана подписал указ о назначении Сагинтаева руководителем администрации президента

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Сагинтаева Б.А. руководителем администрации президента Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

Кроме того, глава государства "О назначении Масимова К.К. председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан"

Назначить Масимова Карима Кажимкановича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - сообщается в указе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства