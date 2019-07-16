Президент Казахстана поручил решить вопрос по зарплате казахстанских и иностранных рабочих

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today – Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил обеспечить справедливую оплату труда местных и иностранных рабочих, выполняющих одну и ту же работу на нефтегазовых проектах, передает Kazakhstan Today.

В этом году, 4 июня, в городе Атырау я ставил задачу обеспечить справедливую оплату труда местных и иностранных рабочих, выполняющих одну и ту же работу. Поручаю правительству разобраться в этом до конца, Аскар Узакпаевич (Мамин), проведите детальный анализ ситуации, в том числе и по условиям работы, заработной плате рабочих", - сказал Токаев.

Президент также отметил, что, если требуется внести изменения в контракты с инвесторами, необходимо этот вопрос не снимать с повестки дня. "Конечно же, это нелегкая работа, я понимаю, но необходимо этот вопрос решить. Защита национальных интересов - приоритет всех государственных органов. Нужно обратить самое пристальное внимание на обретение должной квалификации казахстанскими специалистами, рабочими", - добавил глава государства в ходе расширенного заседания правительства.

Напомним, 29 июня на строительной площадке Тенгизского месторождения в Атырауской области между иностранными и местными сотрудниками произошел конфликт , в результате которого пострадали работники подрядных организаций. В клиниках ТШО была оказана медицинская помощь более чем 40 работникам.

По информации пресс-службы Министерства энергетики, по состоянию на июнь 2019 года на проекте ПБР-ПУУД Тенгиз трудится 37 900 казахстанцев и 1900 иностранных работников различных организаций.

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