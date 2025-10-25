Президент подписал указ о присуждении ряду граждан государственных наград

В их числе ветераны труда, представители рабочих профессий, производственной сферы, бизнеса, образования и науки, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, деятели культуры и искусства

Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии национального праздника Дня Республики указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд граждан отмечен государственными наградами, сообщила пресс-служба Акорды.





Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" за выдающиеся заслуги в производственной деятельности, особый вклад в развитие агропромышленного комплекса присвоено механизатору КТ "Мамбетов и К" Северо-Казахстанской области М. Каражуманову, за выдающиеся достижения в горнодобывающей отрасли и многолетний труд - начальнику участка шахты "Шахтинская" АО "Qarmet" Карагандинской области С. Чернобаю.





Орденом "Отан" награжден директор ТОО "Галицкое" Павлодарской области А. Касицин.





Орденом "Барыс" І степени награждены председатель правления ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" К. Исаев, ветеран казахстанской журналистики С. Харченко; орденом "Барыс" ІІ степени - директор гидроэлектростанции "Ақтоғай" Т. Баймолдаев, академик Национальной академии наук О.Сабден, ветеран труда Е. Тажиев, главный дирижер Концертного оркестра "Алматы әуендері" М. Серкебаев и другие; орденом "Барыс" ІІІ степени - профессора Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой А. Алматов и Н. Измаилов, председатель Совета директоров группы компаний холдинга АО "Аксайгазсервис" Т. Шектебаев, поэтесса А. Беркенова и другие.





За большой вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала страны орденом "Парасат" отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры и представителей производственной сферы. В их числе директор ТОО "Ильинское" А. Бурлев, поэт Г.Жайлыбай, член совета РОО "Ветераны нефтегазового комплекса" Т. Хасанов, ветеран казахстанской журналистики Е. Брусиловская, заведующий отделением Восточно-Казахстанской областной больницы М. Башабаев и другие.





Ордена "Достық" II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами удостоен художественный руководитель "Social theater-Camogli" (Италия) Аквавива Джузеппе.





В числе награжденных орденом "Құрмет" - главный врач Городской детской больницы № 3 г. Астаны М. Абдуов, главный инженер ТОО "Құмқұдық" Б. Айтжан, слесарь Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Г. Джасыбаева, лаборант Национального ядерного центра Ю. Карягин, директор Центрального государственного архива С. Шілдебай, актриса Г. Дусматова, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" А. Чеботарев и другие.





За плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия орденом "Ел бірлігі" награждены председатель филиала Турецкого этнокультурного центра "Ахыска" в г. Шымкенте Л. Асанов, председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций по Павлодарской области В. Берковский, председатель попечительского совета Казахстанского объединения немцев "Возрождение" Е. Больгерт, председатель Татаро-башкирского этнокультурного центра "Таң" Р. Валиев, заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков "Дустлик" А. Исматуллаев.





Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей.





Почетное звание "Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi" присвоено видным представителям культуры З. Алтынбаевой, А. Алтынбек, Н. Жмеренецкой, Б. Хаджибаеву, известному предпринимателю и общественному деятелю И.Сауэру и другим.





Звания "Қазақстанның халық жазушысы" удостоены поэтесса М.Айтхожа и писатель Ғ.Қабышұлы, звания "Қазақстанның халық әртісі" - видные деятели музыкального, театрального и киноискусства Б.Абдилманов, М.Утекешева, А.Жайымов, Т.Жанқұл, Ш.Жанысбекова, Б.Ибраев, К.Казахбаева, Р.Машурова.





Обладателями почетных званий "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" и "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері" стали представители сфер здравоохранения и науки.





Лауреатами Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби стали составители "Атласа гидрогеологических карт Республики Казахстан" М. Абсаметов, Р. Аязбаев, Е. Кульдеев, Е. Муртазин, В. Смоляр, а также авторы исследования по экологической безопасности в цветной металлургии Б. Кенжалиев, В. Володин, Е. Оспанов, С. Требухов, А. Шахалов.





Государственная премия в области гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы присуждена известному археологу З.Самашеву и историку М.-А. Сыдыкназарову.





За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны, орденами "Даңқ" II степени, "Айбын" I, II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.





Знаменательно, что в Год рабочих профессий накануне Дня Республики государственными наградами отмечены 138 представителей трудовых династий, порядка 500 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей, около 200 представителей малого и среднего бизнеса, более 130 педагогов и ученых, свыше 100 медицинских работников и другие граждане, которые своим ежедневным трудом внесли личный вклад в развитие страны.





Напомним, дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Республики ждет казахстанцев. В этом году 25 октября выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 27 октября. В итоге казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 25, 26, 27 октября.



